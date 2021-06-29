مبايعة عقارية في "نخلة جميرا" بـ 22 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، أكثر من مليار درهم، حيث سجلت الدائرة 266 مبايعة بقيمة 517.86 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراض بقيمة 115.53 مليون درهم و247 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 402.33 مليون درهم، منها مبايعة بـ22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 441.41 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 27 هبة بقيمة 47.94 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، فيما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

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