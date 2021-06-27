ارتفاع رأسمال الأسهم المحلية لـ 1.5 تريليون درهم خلال جلسة أمس

المصدر: مدحت السويفي – دبي

بدأت أسواق المال المحلية تعاملات بداية الأسبوع الجاري على نشاط كبير وسط بعد بدء التداول على أسهم شركة "الفا أبوظبي"، والتي ساهم إدراجها، مع القفزة السعرية القياسية التي حققها سهم الشركة العالمية القابضة في ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في كلا السوقين الى نحو 1.5 تريليون درهم، منها 1.112 تريليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية و388 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وتفصيلاً نجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالارتفاع بنسبة 2% تقريبا بالغا 6706 نقاط في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2870 نقطة بزيادة نسبتها 0.47% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

ويشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد اليوم بدء الاكتتاب على أسهم "الياه سات" وإدراج شركة "ألفا ظبي القابضة"، كأول اكتتاب وإدراج يشهده السوق منذ عام 2017، حيث ساهم إدراجها، مع القفزة السعرية القياسية التي حققها سهم الشركة العالمية القابضة في ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في كلا السوقين الى نحو 1.5 تريليون درهم، منها 1.112 تريليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفعت أسهم 18 شركة في سوق أبوظبي للاوراق المالية من أصل 41 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت 7 شركات على ثبات.

وأغلق سهم "الدار العقارية" مرتفعا بنسبة 1.1% عند 3.85 درهم، وبتداولات تجاوزت 77 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "اشراق للاستثمار" بنحو 5% عند 0.36 درهم، وبتداولات قاربت 35 مليون سهم.

وارتفع سهم "العالمية القابضة" بالنسبة القصوى عند 110.8 درهم، وهو أعلى سعر له منذ الإدراج، وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم، بينما أغلق سهم "ألفا أبوظبي" عند 15 درهما، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

وانخفض سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.4% عند 16.2 درهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "دانة غاز" بنسبة 1.2% عند 0.83 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

وأغلق سوق دبي المالي اليوم مرتفعا بنسبة 0.47% عند مستوى 2871 نقطة، و بلغت القيمة السوقية للاسهم في السوق 388 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وارتفعت أسهم 16 شركة في السوق من أصل 29 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 6 شركات، وبقيت 7 شركات على ثبات.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" مرتفعا بنسبة 1.2% عند 4.28 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إعمار مولز" بنسبة 1.4% عند 2.1 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

وارتفع سهم "ديار للتطوير" بنسبة 1.4% عند 0.298 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم، بينما أغلق سهم "الاتحاد العقارية" عند سعره السابق 0.27 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولاَ سهم "جي إف إتش" مرتفعا بنسبة 3.9% عند 0.781 درهم، وبتداولات قاربت 50 مليون سهم.

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