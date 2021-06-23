«سيسكو»: جاهزون للترحيب بزوار «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيسكو» الشريك الرسمي للشبكة الرقمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي» جاهزيتها للترحيب بزوار الحدث الدولي المرتقب، واستقبالهم بأحدث الحلول الرقمية مع بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق الحدث، مؤكدة تجهيز تكنولوجيا الشبكات والأمان المتقدمة واختبارها واعتمادها قبل افتتاح المعرض في الأول من أكتوبر المقبل.

وأشارت «سيسكو» في بيان اليوم، إلى أن بنية الشبكة الرقمية وحلول إدارة الأمن التي اعتمدتها والموزعة في موقع المعرض، تمثل أكبر مشروع للشركة في المنطقة حتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي:«عند اختيارنا لشريكنا في أعمال الشبكة الرقمية، وضعنا فالاعتبار أننا بحاجة لحدث بمثل هذا الحجم إلى جهة رائدة في مجال التكنولوجيا لا تمتلك سجلاً حافلاً فحسب، بل تتفهم جيداً طموحاتنا وتُشاركنا حماسنا».

وأضاف أن «(سيسكو) أثبتت أنها امتداد حقيقي قوي لفريقنا، وبفضلها وشركائنا الآخرين في مجال التكنولوجيا، نفخر بقولنا بكل ثقة اليوم أن (إكسبو 2020 دبي) جاهز لاستقبال الزوار وتقديم أكبر معرض متميز على مستوى العالم».



من جانبه، قال العضو المنتدب لمنطقة الخليج في «سيسكو»، شكري عيد: «نعمل عن كثب مع فريق (إكسبو 2020 دبي) منذ عام 2018 ليس لتلبية التطلعات فقط، لكن لنتجاوز التوقعات ونقدم تجارب رقمية استثنائية لملايين الزوار خلال فترة الفعالية التي تستمر ستة أشهر».

وأوضح أن «تقنيات الشركة التي تتماشى مع أهداف (إكسبو)، تهدف إلى دعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم قادة اليوم والغد بالأدوات والرؤى الصحيحة لخلق إمكانيات جديدة».

وأضاف: «نحن متحمسون لإثبات قدرات تقنياتنا العالية، ورؤية كيفية الاستفادة منها وتوظيفها من قبل المنظمين وأجنحة المعرض وزواره على حدٍ سواء».

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