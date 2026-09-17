محمد بن راشد بن محمد يفتتح «معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026»

افتتح سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، فعاليات «معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026»، أكبر فعاليات الأمن الرقمي وأكثرها تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تستمر أعماله حتى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي. واطّلع سموّه على تفاصيل الحدث وما يطرحه من تقنيات وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني خلال جولة رافقه خلالها مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق عوض حاضر المهيري، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق تميم المهيري، والرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني.

ويشهد جيسيك غلوبال 2026 اهتماماً عالمياً متجدداً، بما يسهم في دفع الحوار والعمل قدماً في سوق الأمن السيبراني في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي من المتوقع، وفقاً لشركة موردور إنتليجنس (Mordor Intelligence)، أن ينمو بمعدل 12% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليرتفع من 3.67 مليارات دولار أميركي في عام 2026 إلى 6.54 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2031.

وتنطلق الدورة الخامسة عشرة من المعرض العالمي الرائد في مجال الأمن السيبراني بتنظيم من شركة «إن دي»، بحجم أكبر بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وبمشاركة 750 عارضاً و350 خبيراً ومتحدثاً، فيما تستقطب آلاف المتخصصين في الأمن السيبراني من أكثر من 180 دولة. ويعزز هذا الحضور الدولي القوي مكانة دبي وجهة موثوقة تجمع الحكومات والهيئات المعنية بالأمن السيبراني وقادة القطاع، لتوحيد الجهود ورسم ملامح مستقبل المرونة الرقمية.

وبرعاية ودعم كل من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز دبي للأمن الإلكتروني ووزارة الداخلية وشرطة دبي، يجمع «جيسيك 2026» الجهات الدولية المعنية بمجال الأمن الرقمي، ومتخصصي التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي، وكبار مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسات، وخبراء القرصنة الأخلاقية، والجهات التنظيمية، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز الشراكات الموثوقة، والنهوض بالقدرات السيادية للأمن الرقمي، وتسريع العمل الجماعي عبر الاقتصادات الرقمية متزايدة الترابط.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي: «مع تزايد الترابط بين التكنولوجيا والتحولات الجيوسياسية والاقتصادات الرقمية، يمكن للقرارات المتخذة في الفضاء السيبراني أن تترك تداعيات تتجاوز الحدود الوطنية. ويمثل معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك غلوبال) منصة مهمة تجمع الحكومات وقادة القطاعات وخبراء الأمن السيبراني، لتعزيز التعاون الدولي وتحويل الحوار إلى عمل منسق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني: «في دبي نواصل ترسيخ نهج استباقي يعزز الجاهزية، ويدعم تبني التقنيات الناشئة بثقة، ويوفر الأسس الآمنة لطموحات المدينة الرقمية. ويمثل جيسيك غلوبال 2026 منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون، واستشراف مستقبل أكثر أمناً ومرونة في ظل عالم تتسارع فيه التحولات التقنية».