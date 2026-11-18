أعلنت «مالية دبي» و«دبي الرقمية» إتاحة «تمارا»، المنصة البارزة في مجال المدفوعات الآجلة، ضمن خيارات الدفع عبر منظومة «سداد دبي»، في خطوة تمنح المتعاملين مزيداً من الخيارات عند سداد رسوم الخدمات الحكومية بالأقساط، وتدعم جهود حكومة دبي المتواصلة لتعزيز المدفوعات الرقمية وتقديم تجربة دفع أكثر مرونة وسهولة.

ويتيح دمج «تمارا» في منصة «سداد دبي» للمتعاملين إدارة مدفوعاتهم بسهولة وشفافية، وتعتمد خطط التقسيط المتاحة على أهلية المتعامل، وطبيعة المعاملة، والشروط والأحكام المعتمدة لدى «تمارا».

وأكد المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الدائرة على مواصلة التيسير على المتعاملين مع حكومة دبي، من خلال توسيع خيارات الدفع المتاحة أمامهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر جزء مهم من مسيرة دبي نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تضع السهولة والكفاءة في مقدمة أولوياتها.

من جهته، قال مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «تمضي دبي، برؤية قيادتنا الرشيدة، في بناء نموذج متكامل للحياة الرقمية، تكون فيه التكنولوجيا جزءاً من الحياة اليومية للناس، ووسيلة لتعزيز سهولتها وجودتها وكفاءتها، حيث تمثل المدفوعات الرقمية أحد المكونات الأساسية لهذا النموذج.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في «مالية دبي»، أحمد علي مفتاح، إن إضافة «تمارا» إلى «سداد دبي» تأتي ضمن مسار متواصل لتطوير منظومة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وتوسيع خيارات السداد الرقمي المتاحة للمتعاملين.

من ناحيتها، قالت مديرة إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في «مالية دبي»، آمنة محمد لوتاه، إن إتاحة «تمارا» ضمن قنوات سداد رسوم المعاملات الحكومية تمكن المتعاملين المؤهلين من دفع الرسوم الحكومية على أقساط عدة، مؤكدة أن تنويع وسائل الدفع عنصر رئيس في تعزيز الإقبال على القنوات الرقمية.

وأصبح خيار الدفع باستخدام «تمارا» متاحاً في صفحة الدفع على منصة «سداد دبي» عند سداد رسوم الخدمات الحكومية المشمولة. وبعد اختيار «تمارا»، يكمل المتعامل خطوة تحقق سريعة، ثم يراجع خطة السداد المتاحة له قبل تأكيد المعاملة، ويمكنه بعد ذلك متابعة دفعاته وإدارتها بسهولة عبر تطبيق «تمارا».