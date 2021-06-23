«روڤ للفنادق» تفتح باب حجز الإقامة في «روڤ إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت علامة «روڤ للفنادق» عن بدء تسجيل حجوزات الإقامة في «روڤ إكسبو 2020»، الفندق الوحيد في موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن الحجز متاح عبر الموقع الإلكتروني: (www.rovehotels.com) أو بالاتصال على الرقم: (9999 871 4 971+)، علماً أن حجوزات الإقامة تشمل أسعار تذاكر دخول «إكسبو 2020» طوال فترة إقامته على مدى ستة أشهر.

وأكد «روڤ للفنادق» في بيان اليوم، أنها تستعد لافتتاح أبواب الفندق، المجاور لساحة الوصل، أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع انطلاق الحدث الدولي في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال مدير العمليات المؤسسية لدى «روڤ للفنادق»، بول بريدجر: «تفخر (روڤ للفنادق) باعتبارها علامة فندقية محلية تأسست في دبي بافتتاح الفندق الوحيد في موقع (إكسبو 2020)»، لافتا إلى أن «(روڤ إكسبو 2020) الواقع في قلب موقع (إكسبو)، يشكل أحدث إضافاتنا التي تعكس تطور علامتنا ونهجنا القائم على أرقى مستويات الضيافة الفاخرة».

وأضاف أن موقع «روڤ إكسبو 2020» يمنح زواره فرصة البقاء على اطلاع بمجريات الحدث الدولي، موفراً محطة انطلاق مثالية لزيارة أجنحة 190 دولة، لافتا إلى أن الفندق لديه محطة «مترو» خاصة به تتصل بمناطق «مرسى دبي» و«شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس» و«دبي مول» وغيرها.

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