«الاتحاد للطيران» إلى فيينا اعتباراً من 18 يوليو المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أنها تعتزم إطلاق رحلاتها إلى مدينة فيينا النمساوية الصيف الجاري، بأسعار تبدأ من 1995 درهماً.

وأفادت في بيان أمس، بأنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً، باستخدام طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، اعتباراً من 18 يوليو 2021.

وأضافت الشركة أنه تم وضع مواعيد الرحلات بصورة مناسبة، لتصل إلى فيينا في الصباح الباكر، بما يجعلها وجهة مثالية في نهاية الأسبوع بالنسبة إلى المسافرين بين دولة الإمارات والنمسا.

وأشارت «الاتحاد للطيران» إلى أنها أطلقت، أخيراً، خدمة «معتمد للسفر»، لتسهيل تجربة السفر، وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف، من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل الوصول إلى المطار.

وأوضحت أنه مع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن المسافرون من استخدام المسار السريع، والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار، مبينة أنه وللاستفادة من الخدمة، فإنه يمكن للمسافرين التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي»، للحصول على المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

وأكدت الناقلة أنه يمكن للمسافرين إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـ«الاتحاد للطيران» قبل سبع ساعات من موعد الرحلة. وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة.

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