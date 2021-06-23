4 مليارات درهم تداولات أسواق المال المحلية في 3 جلسات

المصدر: أبوظبي ■ وام

ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال المحلية كما كان متوقعاً وسط زيادة شهية التداول من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية، ما رفع من قيمة الصفقات المبرمة مع نهاية جلسة أمس، إلى نحو 1.45 مليار درهم، الأمر الذي دفع إجمالي قيمة التداول لبلوغ مستوى أربعة مليارات درهم خلال ثلاث جلسات.

وجاء التحسن الذي شهدته الأسواق بدعم من النشاط الذي شهدته شريحة من الأسهم القيادية، خصوصاً المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك، وذلك بحسب ما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.

وفي ظل النشاط الذي شهدته الأسواق، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بنسبة 053% بالغاً مستوى 6650 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2856 نقطة بزيادة نسبتها 0.29% مقارنة مع اليوم السابق.

وسجل سهم «إعمار العقارية» نشاطاً قوياً، قافزاً إلى حاجز 4.17 دراهم، الأمر الذي انعكس إيجابياً على بقية الأسهم ومن ضمنها سهم «إعمار للتطوير» الصاعد إلى 3.86 دراهم و«إعمار مولز» إلى 2.07 درهم، فيما أغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني عند 13.90 درهماً.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 16.58 درهماً، وسهم شركة «الدار العقارية» إلى 3.82 دراهم واتصالات إلى 22.22 درهماً، والشركة العالمية القابضة إلى 97.1 درهماً.

وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، 1.235 مليار درهم، فيما وصلت في سوق دبي إلى 212 مليون درهم.

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