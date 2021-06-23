عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 254 مبايعة بـ549.01 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراضٍ بـ142.96 مليون درهم، و235 مبايعة لشقق وفلل بـ406.05 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 729.11 مليون درهم، منها 22 رهناً لأراضٍ بـ85.9 مليون درهم، و72 رهناً لفلل وشقق بـ643.22 مليون درهم. كما تم تسجيل ثماني هبات بـ16.05 مليون درهم.

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