فنادق في الدولة تطرح خصومات على الإقامة والمأكولات بنسب تصل إلى 50%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت فنادق في الدولة عن طرحها خصومات تصل إلى 50% على أسعار الغرف والمأكولات خلال فترة الصيف، متوقعين ارتفاع نسب الإشغال حتى 95% خلال موسم صيف 2021.

وقال مسؤولو فنادق لـ«الإمارات اليوم»، إن الخصومات تستهدف العائلات بشكل أساسي، لاسيما داخل الإمارات ودول الخليج العربي، بجانب الزوّار من مختلف البلدان التي رفعت قيود السفر.

وذكروا أنهم يتوقعون تحسناً تدريجياً في أداء القطاع الفندقي بالدولة، مدعوماً بالقرارات والمبادرات الحكومية، والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية، وتجذب السيّاح الدوليين من جميع أنحاء العالم.

حزم تخفيضات

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس لمجموعة «روتانا» لإدارة الفنادق، توم ستيفينس، إن المجموعة أطلقت حزم تخفيضات بمناسبة موسم الصيف، تشمل خصومات بنسبة 20% على أسعار الغرف، مع إضافة سرير مجاني في جميع الغرف المخصصة للإقامات العائلية، فضلاً عن تناول الطعام مجاناً للأطفال دون سن السادسة، وحصول الأطفال حتى سن 12 عاماً على خصم 50% في جميع فنادق «روتانا» بالدولة.

تحسن تدريجي

وتوقع ستيفينس تحسناً تدريجياً مستمراً في أداء القطاع الفندقي في الدولة خلال موسم الصيف، مدعوماً بالقرارات والمبادرات الحكومية والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتجذب السيّاح من جميع أنحاء العالم، كما توقع أن يسجل القطاع الفندقي بالدولة أداء إيجابياً نهاية العام الجاري مع استضافة الدولة لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد ستيفينس استمرار «روتانا» في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال برنامج «عالم روتانا الآمن»، الذي يركز على تقديم تجربة لا تلامسية، وتعزيز ممارسات التنظيف والتطهير بشكل أكبر، مشيراً إلى أن معظم الموظفين تلقوا جرعتي اللقاح، ما يثبت أن الإمارات من أكثر بلدان العالم أماناً لجميع الضيوف.

إقامة حصرية

من جهته، قال المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة «ستاي ويل» للضيافة، كولين بيكر، إن المجموعة طرحت حزم إقامة حصرية مع خصومات تصل إلى 50%، تشمل الإقامة في فندق «بارك ريجيس كريس كين دبي»، مع تناول المأكولات والحصول على بطاقات دخول إلى بعض الوجهات الترفيهية في دبي.

وأضاف أن التركيز خلال العام الجاري، سيكون على العائلات التي تفضل السفر بشكل مجموعات بعد فترة الانقطاع عن السفر الطويلة التي تسببت فيها الجائحة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرفع إقبال الزوار من السعودية نسبة الإشغال بجانب العائلات من داخل الدولة، بعد صدور قرار السماح للمواطنين السعوديين بالسفر خارج المملكة بعد القيود التي تم فرضها بسبب الجائحة.

صدارة

وأكد بيكر أن دبي ستتبوأ موقع الصدارة السياحية في المنطقة مجدداً بعد فترة الجائحة بناء على العروض المتجددة التي تقدمها وجهاتها الترفيهية والفندقية بدعم من المبادرات والحملات الترويجية الحكومية مع التحضير لانعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيعزّز من مكانة الإمارات على خريطة أهم الوجهات في العالم.

أسعار الغرف

بدوره، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى «فنادق ومنتجعات جنة»، أسامة شروف، إن عروض الصيف تشمل خصومات على أسعار الغرف بنسب تصل إلى 25%، مع وجبات مجانية للأطفال في فنادق المجموعة بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، متوقعاً إقبالاً على الفنادق خلال فترة الصيف، لترتفع نسب الأشغال حتى 87%.

وأوضح شروف أن العروض تستهدف العائلات والسياحة الداخلية بصفة خاصة، لاسيما مع بدء الإجازات الصيفية، وتفضيل بعض العائلات عدم السفر وتمضية الإجازة داخل الدولة، فضلاً عن التركيز على جذب الزوار من منطقة الخليج، خصوصاً من السعودية وبعض الأسواق الخارجية التي رفعت القيود على السفر.

العيد

وبيّن شروف أن العروض تبدأ من الأول من يوليو المقبل، حتى نهاية شهر أغسطس، باستثناء فترة عيد الأضحى، التي ستكون لها عروض أخرى مختلفة، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق مع هيئات السياحة في عدد من إمارات الدولة، بشأن العروض الصيفية، مع تقديم بعض الجوائز للنزلاء.

برنامج

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيون» لإدارة الفنادق، أحمد حسيب، إن المجموعة ستطرح خصومات من أول يوليو المقبل حتى نهاية أغسطس، على أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات بنسبة 15% تقريباً، شاملة فترة عيد الأضحى.

وأوضح أن الأسعار تبدأ من 300 درهم لليلة الواحدة في غرفة مزدوجة، و450 درهماً للإقامة الكاملة مع الوجبات ومشاركة الأطفال حتى عمر 12 الغرفة مع ذويهم مجاناً، كما يتم تقديم الطعام لهم مجاناً في حال حجز وجباتهم ضمن برنامج وجبات ذويهم، مع استخدام الـ«واي فاي» المجاني، والمسبح الخارجي ومركز اللياقة البدنية.

إشغال

وأضاف حسيب أنه من المتوقع استمرار ارتفاع نسب الإشغال ليراوح بين 90 و95% خلال عطلة الصيف في فنادق المجموعة، في إمارتي أبوظبي ودبي.

وأفاد حسيب، بأن حجوزات فنادق «جيون» بالإمارات، معظمها من عائلات من داخل الدولة ومسافرين دوليين لغرض الأعمال، متوقعاً ارتفاع نسبة الحجوزات تدريجياً مع الالتزام بجميع معايير السلامة والأمان.

شركات

إلى ذلك، قال المدير العام لمجموعة «أسكوت» المحدودة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، فينسنت ميكوليس، إن المجموعة الفندقية طرحت خصومات على الإقامة تبدأ من 25%، بجانب عروض للشركات تلبي الإقامات الطويلة، متوقعاً ارتفاعاً في الإشغال، لاسيما مع عودة السماح بالسفر في السعودية، إضافة إلى سكان الدولة القادمين من مختلف أنحاء إمارات الدولة والسيّاح من دول العالم.

وأعرب ميكوليس، عن تفاؤله إزاء مزيد من الانتعاش في قطاع الضيافة بالدولة نهاية العام الجاري، مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وغيره من الفعاليات التي تستضيفها الإمارات.

شراكة

من جانبه، قال المدير العام الإقليمي لفنادق «كراون بلازا دبي» و«كراون بلازا أبوظبي» و«هوليداي إن أبوظبي»، خالد زكي، إن فندقي «كراون بلازا دبي» و«كراون بلازا أبوظبي»، طرحا خصومات على أسعار الغرف والمأكولات تصل إلى 25% حتى 31 أغسطس المقبل.

ولفت زكي، إلى أن «كراون بلازا دبي»، أبرم شراكة مع وجهة «دبي باركس آند ريزورس»، يقدم بمقتضاها الفندق تذاكر دخول إلى الوجهة الترفهية، مع الإقامة ووجبة الفطور، بأسعار تبدأ من 375 درهماً لشخصين، فيما تبدأ من 475 درهماً في حال إضافة طفل.

وبيّن أن عرض «كراون بلازا أبوظبي»، يبدأ من 439 درهماً، ويتضمن تذاكر دخول إلى «عالم فيراري أبوظبي» أو «ياس ووتر وورلد» أو «وارنر براذرز».

وأشار زكي إلى أن العروض تستهدف العائلات والسياحة الداخلية، بجانب أسواق الخليج، خصوصاً السعودية والأسواق الخارجية التي سمحت بالسفر من دون قيود.

رصيد

وقال مدير فندق «ديوكس النخلة»، طارق مدانات، إن الفندق طرح عروضاً استعداداً لموسم الصيف، تناسب العائلات، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، تتضمن وجبة فطور مجانية، إضافة إلى رصيد بقيمة 250 درهماً لكل غرفة في الليلة الواحدة يمكن إنفاقه على المأكولات والمشروبات.

وتوقع مدانات أن تفوق نسب إشغال فنادق الإمارات 80% خلال موسم الصيف، مؤكداً أن قطاع الضيافة في الدولة يواصل رحلته نحو التعافي الذي بدأ في الربع الرابع من العام الماضي.

زيادة الطلب

بدورها، قالت مدير عام فندق «ذا إتش دبي»، صوفي بلونديل: «نتوقع زيادة في الطلب على السفر خلال صيف 2021، مقارنة بالصيف الماضي»، لافتة إلى أن الإمارات تعد من الوجهات الرئيسة المفضلة على مستوى العالم، حيث يوجد العديد من مناطق الجذب السياحي والمتنزهات الداخلية والخارجية، ومراكز التسوق والترفيه المفتوحة، لاسيما أن رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100% تزامن مع تسارع حملات التطعيم على صعيد الدولة.

ترقية مجانية

وأوضحت بلونديل، أنه يمكن حجز غرفة «ديلوكس» مع أسعار تبدأ من 269 درهماً لليلة، كما سيقدّم الفندق ترقية مجانية إلى غرفة «بريميوم»، مع وجبة إفطار مجانية، وتسجيل وصول مبكر، وتسجيل مغادرة متأخرة، وقسيمة طعام وشراب بقيمة 50 درهماً، وقسيمة بقيمة 100 درهم على خدمات المنتجع الصحي، إضافة إلى تناول طعام مجاني بحد أقصى لطفلين حتى سن 12 عاماً.

وأضافت أن الفندق طرح عرضاً للإقامة الطويلة بأسعار تبدأ من 6300 درهم لمدة شهر في غرف فندقية مجهزة بالكامل، تشمل خدمات التنظيف والصيانة مرتين في الأسبوع، فضلاً عن خصم بنسبة 25% على المأكولات والمشروبات في المطاعم التي يديرها الفندق، وخصم 25% على جميع خدمات المنتجع الصحي.

عروض

قال الشريك المؤسس الرئيس العالمي لقطاع العقارات في مجموعة «سوندر»، مارتن بيكارد، إن المجموعة طرحت عروضاً على أجنحة «سوندر جي بي آر» في مساكن شاطئ جميرا، بأسعار تبدأ من 450 درهماً، كما أطلقت عرضاً يمنح النزلاء الذين يقيمون سبع ليال خصماً بـ27%، وخصماً بـ30% للمقيمين 14 ليلة.

• مسؤولو فنادق أكدوا أن القرارات والمبادرات الحكومية أسهمت في تنشيط السياحة الداخلية وجذب السيّاح الدوليين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news