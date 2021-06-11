«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل رحلاتها إلى مالطا عبر لارنكا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى مالطا، عن طريق لارنكا في قبرص، اعتباراً من 14 يوليو المقبل، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، وبذلك توسع الناقلة شبكتها في أوروبا إلى 34 وجهة، وتوفر لعملائها من مختلف محطاتها العالمية مزيداً من خيارات السفر عبر دبي.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنه بفضل برنامج التطعيم الناجح وانخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس «كوفيد-19» في دولة الإمارات، أعلنت مالطا رسمياً ترحيبها بالسياح القادمين من الدولة منذ مطلع يونيو الجاري، حيث أصبح الآن بإمكان العملاء في دولة الإمارات السفر إلى الجزر المالطية في البحر الأبيض المتوسط من دون حاجة إلى حجر صحي.

وأوضحت أن الرحلات من وإلى مالطا عبر لارنكا،، ستخدمها «طيران الإمارات» حالياً بطائرة «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجتين: 42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و386 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وبينت أن رحلة «طيران الإمارات» (ئي كيه 109)، ستغادر مطار دبي الدولي في الساعة الثامنة صباحاً، أيام الأحد والأربعاء والجمعة، لتصل إلى لارنكا في الساعة 11:10 صباحاً، ثم تغادرها في الساعة 12:20 ظهراً لتصل إلى مالطا في الساعة 2:05 بعد الظهر.

أما رحلة العودة (ئي كيه 110)، فتقلع من مالطا في الساعة 3:35 عصراً، وتصل إلى لارنكا في الساعة السابعة مساءً، ثم تغادرها في الساعة 8:10 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 1:05 صباح اليوم التالي.

ولفتت إلى أنه يمكن لعملاء «طيران الإمارات» الوصول بسهولة إلى العديد من المدن في أوروبا بموجب اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلة و«إيرمالطا».

• «الناقلة» تُطلق رحلاتها اعتباراً من 14 يوليو.

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