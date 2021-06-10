«إياتا»: إطلاق وثيقة السفر الإلكترونية خلال أسابيع

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، أنه سيتم إطلاق وثيقة السفر الإلكترونية الجديدة من «إياتا» بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليبدأ استخدامها على نطاق واسع، تسهيلاً لعمليات السفر، وتقليل الوقت الذي يقضيه المسافرون في مختلف المطارات.

اختبارات وتجارب

وقال والش رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، خلال إحاطة إعلامية افتراضية نظمها «إياتا» أمس، إن الفترة الماضية شهدت اختبارات وتجارب تمهيداً لإطلاق الوثيقة رسمياً، حيث قادت شركتا «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، تجارب إطلاق الوثيقة في المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوثيقة ستكون متاحة بعد الإطلاق على الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».

وأضاف أن أكثر من 60 ألف شخص سجلوا في اختبارات الوثيقة الجديدة، مؤكداً أن الحلول الرقمية ضرورة لا غنى عنها في ظل هذه الظروف لتسهيل السفر، خصوصاً أن هناك مسافرين يقضون في المطارات ساعات طويلة، سواء عند الوصول أو المغادرة.

الاعتراف باللقاحات

وطالب والش في رده على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم»، دول العالم بالاعتراف بجميع اللقاحات التي أقرتها واعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد قيام دول بمنع السفر إليها من مطعّمين بلقاحات محددة.

وقال والش إن منظمة الصحة العالمية اعترفت باللقاحات اعتماداً على معلومات طبية وعلمية محددة، ما يتعين على جميع الدول الالتزام بالاعتراف بتلك اللقاحات وتسهيل السفر، لافتاً إلى أن «اعتراف الدول باللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية يزداد تدريجياً، ونحن متفائلون بقبول أوسع خلال الفترة المقبلة».

زيادة

وذكر والش أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة كبيرة في أعداد المسافرين وتعافي قطاع السفر بشكل كبير، لاسيما مع إزالة بعض قيود السفر تدريجياً نتيجة لتنامي عمليات التطعيم وتراجع الإصابات، وبالتالي وجود سيطرة أكبر على الفيروس، لافتاً إلى أن إزالة أي قيود أو تخفيفها، سرعان ما تجد صدى كبيراً وفورياً في زيادة حجوزات السفر مباشرة.

وتوقع أن يشهد العام الجاري، ارتفاعاً بعدد المسافرين عالمياً إلى 2.5 مليار مسافر، مقارنة مع 1.5 مليار مسافر خلال عام 2020.

لا مخاوف

وأشار والش إلى أن دراسات «إياتا» أكدت أنه لا توجد مخاوف من المسافرين بشأن السفر الجوي بصفة عامة، وذلك نتيجة لتنظيف الهواء وتعقيمه بشكل مستمر في الطائرة، فضلاً عن عمل «الفلاتر» بشكل مستمر وتدفق الهواء بشكل عمودي في الطائرة.

وأكد والش أهمية قيام دول الشرق الأوسط باتخاذ المزيد من الإجراءات لإزالة قيود السفر وقيود العزل للمسافرين خلال الفترة المقبلة مع تراجع المخاطر بوجه عام.

رسوم المطارات والفحوص

دعا نائب الرئيس لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في «إياتا»، كامل العوضي، دول المنطقة إلى عدم فرض رسوم في المطارات، لتعويض قلة الإيرادات بسبب تداعيات الجائحة.

وقال إن هذه الرسوم ستكون لها آثار سلبية على عمليات السفر، مشيراً إلى أن بعض دول المنطقة فرضت بالفعل رسوماً جديدة بشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة.

كما دعا العوضي، إلى تقليل كلفة فحوص الـ«بي سي آر»، لافتاً إلى أن كلفة الفحوص مرتفعة وتعيق السفر، لاسيما بالنسبة للعائلات، موضحاً أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الفحوص، حيث تبدأ من 27 دولاراً إلى نحو 278 دولاراً.

• توقعات بزيادة عدد المسافرين عالمياً من 1.5 مليار مسافر في 2020 إلى 2.5 مليار مسافر خلال 2021.

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