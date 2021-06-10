«إياتا»: إطلاق وثيقة إلكترونية لتسهيل السفر قريباً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ويلي والش، أنه سيتم اطلاق وثيقة السفر الإلكترونية الجديدة من الاياتا بشكل رسمي، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليبدأ استخدامها على نطاق واسع لتسهيل عمليات السفر وتقليل الوقت الذي يقضيه المسافرون في مختلف المطارات.

وقال "والش" ردا على سؤال لـ "الامارات اليوم" خلال احاطة إعلامية نظمتها إياتا، أمس، إن الفترة الماضية شهدت اختبارات وتجارب تمهيدا لاطلاق الوثيقة رسمياً، حيث قادت طيران الإمارات وطيران الاتحاد تجارب إطلاق الوثيقة في المنطقة خلال الفترة الماضية مشيراً إلى ان الوثيقة ستكون متاحة بعد الاطلاق على الهواتف الآي فون والاندرويد معاً.

وطالب "والش" في رده على سؤال آخر لـ "الامارات اليوم" دول العالم بالاعتراف بجميع اللقحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وذلك بعد قيام دول بمنع السفر إليها من مطعمين بلقاحات محددة.

وقال "ولش" ان منظمة الصحة العالمية اعترفت باللقاحات اعتمادا على معلومات طبية وعلمية محددة مما يتعين على دول العالم الالتزام بالاعتراف بهذه اللقاحات وتسهيل السفر مشيرا الى ان الاعتراف الدول باللقاحات التي اقرتها منظمة الصحة العالمية يزداد تدريجيا ونحن متفائلون بقبول أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأكد "ولش" أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد زيادة كبيرة في اعداد المسافرين وتعافي القطاع بشكل كبير خاصة مع إزالة بعض قيود السفر بشكل تدريجي نتيجة لتنامي عمليات التلقيح وتراجع الإصابات نتيجة لذلك وبالتالي وجود سيطرة اكبر على الفيروس موضحا ان إزالة أي قيود او تخفيفها سرعان ما تجد صدى كبير وفوري في زيادة حجوزات السفر مباشرة.

ومن جانبه دعا نائب الرئيس لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في اياتا كامل العوضي دول المنطقة الى عدم فرض رسوم في المطارات لتعويض قلة الإيرادات بسبب تداعيات الجائحة وقال ان هذه الرسوم سيتكون لها اثارا سلبية على عمليات السفر مشيرا الى ان بعض دول المنطقة قامت بالفعل بفرض رسوم جديدة بشكل مفاجيء خلال الفترة الأخيرة.

ودعا العوضي كذلك الى تقليل كلفة فحوص (بي سي ار) وقال ان كلفة الفحوص كبيرة وتعيق السفر وخاصة بالنسبة للعائلات موضحا ان هناك تفاوتا كبيرا في اسعار الفحوصات حيث تبدا من 27 دولاراً إلى 278 دولاراً تقريباً ما يعني ان هناك جهات تحقق أرباحاً كبيراً من الفحوص.

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