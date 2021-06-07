«إحصاء أبوظبي» يطلق 10 مسوح إحصائية لعام 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

بدأ مركز الإحصاء في أبوظبي أعمال 10 مسوح إحصائية لسنة 2021، التي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة، تسهم في إعداد وبناء مؤشرات إحصائية تعكس الآثار الإيجابية والسلبية لجائحة «كوفيد-19» في مختلف المجالات التنموية لإمارة أبوظبي، وتقدّم صورة تفصيلية واضحة لمتخذي القرار لصياغة الخطط وإعداد الدراسات والبحوث المبنية على أسس علمية وبيانات دقيقة تدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في الارتقاء بمسيرة التنمية في إمارة أبوظبي.

وأوضح المركز في بيان، أن برنامج المسوح التي يجريها بشكل دوري تشمل ما يلي: المسح الاقتصادي السنوي، المسح الاقتصادي الربعي، مسح الاستثمار الأجنبي السنوي، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الربعي، مسح البحث والتطوير، المسح البيئي، مسح تحديث الإطار الاقتصادي، مسح التجارة الخارجية للخدمات، مسح الطاقة، مسح القوى العاملة.

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