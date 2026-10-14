«دبي الرقمية» تطلق مسح القوى العاملة 2026

أطلقت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في «دبي الرقمية» مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026، بمشاركة عيّنة مستهدفة تضم 5000 أسرة من المواطنين والمقيمين، بهدف توفير مؤشرات إحصائية محدثة تدعم تخطيط سوق العمل وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وصناعة القرار.

ويأتي المسح ضمن جهود المؤسسة لتطوير منظومة إحصائية متكاملة تعزز جاهزية دبي لاقتصاد المستقبل، من خلال رصد الخصائص الرئيسة للقوى العاملة، وقياس معدلات المشاركة الاقتصادية والتوظيف والبطالة، والتعرف إلى التركيب المهني والمستويات التعليمية للعاملين والقطاعات الاقتصادية التي يعملون فيها، إلى جانب جمع بيانات تفصيلية عن الباحثين عن عمل وأساليب البحث عن الوظائف، بما يسهم في تطوير برامج تنمية رأس المال البشري ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.

وصممت عينة المسح وفق منهجية إحصائية تراعي التنوع السكاني والجغرافي وخصائص الفئات المستهدفة، لضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع في الإمارة، وإنتاج مؤشرات موثوقة يمكن الاستناد إليها في التخطيط واستشراف التحولات المستقبلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في «دبي الرقمية»، يونس آل ناصر، أن البيانات الإحصائية الدقيقة أصبحت ركيزة أساسية لتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ قرارات أكثر مرونة واستباقية، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المسح يندرج ضمن رؤية شمولية لتوفير صورة دقيقة ومحدثة عن سوق العمل في دبي، وتمكين صناع القرار من فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية وقياس أثر السياسات وتحديد الاحتياجات المستقبلية، مضيفاً أن نتائج المسح ستسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33». ودعت المؤسسة الأسر والأفراد المشمولين بالمسح إلى التعاون مع فرق العمل وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تسهم بشكل محوري في تعزيز موثوقية النتائج، وقدرتها على عكس واقع سوق العمل.