عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 1.1 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.1 مليار درهم. وأفادت الدائرة، في بيان، بأنها شهدت تسجيل 334 مبايعة بقيمة 661.2 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراضٍ بقيمة 183.68 مليون درهم، و306 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 477.52 مليون درهم.

الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «المركاض». وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 84 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 35 مبايعة بـ22 مليون درهم، والثالثة «مرسى دبي» بتسجيلها 30 مبايعة بـ69 مليون درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت ست مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 68 مليون درهم.

الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 376.09 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراضٍ بقيمة 112.39 مليون درهم، و70 رهناً لفلل وشقق بقيمة 263.7 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «النهدة الثانية» بقيمة 98 مليون درهم، وأخرى في منطقة «أم هرير الثانية» بقيمة 68 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 61.78 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخوانيج الأولى» بقيمة 48 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة تسعة ملايين درهم.

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