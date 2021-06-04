3.225 مليارات درهم صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في الأسهم خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ وام

قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق المال الإماراتية إلى 3.255 مليارات درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن سوقَي أبوظبي ودبي الماليين، ما يعكس حجم السيولة الأجنبية الكبيرة المتدفقة إلى الأسواق.

وتؤكد القفزة الكبيرة لاستثمارات هذه الشريحة من المستثمرين، منذ بداية العام الجاري، زيادة الثقة في تعاملات الأسواق المحلية التي باتت تصنف بكونها الأكثر جاذبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتُعد نِسَب التوزيعات السنوية للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية من أعلى النسب الموزعة على المساهمين في المنطقة، ما يشكل عنصر جذب إضافي للمستثمرين، وذلك إضافة إلى العوائد التي يمكن تحقيقها للمستثمرين على المديين القصير والمتوسط.

وكانت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في الأسواق المالية قد تجاوزت 41 مليار درهم، عن أرباحها خلال عام 2020، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكشفت إحصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي استثمارات الأجانب من غير العرب، وصل إلى 2.945 مليار درهم، خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من عام 2021.

وجاءت هذه القفزة في صافي الاستثمارات نتيجة عمليات شراء نفذها الأجانب غير العرب بقيمة 44.752 مليار درهم، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل عمليات بيع بقيمة 41.807 مليار درهم، ما يعني أن إجمالي قيمة تداولاتهم بلغ 86.559 مليار درهم بيعاً وشراء خلال فترة الرصد.

وبذلك فإن تداولات هذه الشريحة من المستثمرين شكّلت نحو 38% من إجمالي التداولات في سوق أبوظبي، وبلغت قيمتها 227.639 مليار درهم بيعاً وشراء، منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

أما في سوق دبي المالي، فقد بلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب 311 مليون درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من عام 2021، وفيما وصلت قيمة مشترياتهم إلى 7.302 مليارات درهم، بلغت قيمة مبيعاتهم 6.991 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأجانب غير العرب في دبي 14.29 مليار درهم تقريباً بيعاً وشراء، شكلت نحو 30% من إجمالي التداولات في السوق، البالغة قيمتها 47.8 مليار درهم بيعاً وشراء.

• الأسواق المحلية تصنّف بأنها الأكثر جاذبية في المنطقة.

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