أسواق المال تحقق 13.5 مليار درهم مكاسب سوقية

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

شهدت أسواق المال المحلية، أمس، تداولات قوية وارتفاعات دعمت سوق دبي المالي إلى مستوى مرتفع جديد، وسط تدفق مزيد من السيولة إلى قاعات التداول، وانضمام شريحة جديدة من الأسهم الى قائمة الرابحين، ما منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوقي دبي وأبوظبي مكاسب بقيمة 13.6 مليار درهم في ختام تعاملات، تُعدّ الأنشط منذ بداية الأسبوع.

وفي وقت غطى فيه اللون الأخضر شاشات التداول، بعد أن نجح معظم الأسهم في تحقيق ارتفاعات جيدة، سجلت السيولة الإجمالية أكثر من 1.8 مليار درهم، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على الحصة الكبرى منها.

وخلال شهر مايو الماضي، حققت الشركات المدرجة مكاسب تفوق 61 مليار درهم، لتواصل تعاملات يونيو الجاري الارتفاع.

ويعكس النشاط الكبير المسجل دخول المزيد من المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، إلى الأسواق لاقتناص الفرص المتوافرة لتحقيق أكبر نسبة من العائدات.

«دبي المالي»

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.41% عند مستوى 2837 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام ونصف العام، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 249 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم ثماني شركات، وبقيت أسهم خمس شركات على ثبات.

وصعد سهم «إعمار» إلى حاجز 4.05 دراهم، فيما وصل سهم «إعمار مولز» مستوى 1.98 درهم. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 14 درهماً، وبنك دبي الإسلامي إلى 4.83 دراهم.

أبوظبي للأوراق المالية

بدوره، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.83% عند مستوى 6613 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 26 شركة من أصل 42 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت أسهم ثلاث شركات على ثبات.

وواصل سهم «العالمية القابضة» تصدر قائمة أكثر الأسهم نشاطاً مرتفعاً إلى مستوى 95.1 درهماً، بصفقات جاوزت قيمتها 690 مليون درهم، في حين ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 16.90 درهماً، ممهداً بذلك لتخطي حاجز 17 درهماً، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 328 مليون درهم.

وقفز سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة جاوزت 10% بالغاً 4.39 دراهم، بتداولات جاوزت قيمتها 235 مليون درهم، في حين وصل سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.87 درهم.

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