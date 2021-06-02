«الروّاد»: دبي تسجل 43.2 مليار درهم مبيعات عقارية خلال 5 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهرت عملية رصد قامت بها «شركة الرواد للعقارات»، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، استناداً إلى بيانات موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2021 بلغت نحو 43.2 مليار درهم، من خلال 18 ألفاً و859 معاملة بيع، توزعت على 12 ألفاً و381 وحدة سكنية، و2647 فيلا، و3831 قطعة أرض.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن بيانات «أراضي دبي» كشفت تصدر مبيعات الأراضي من حيث القيمة، مسجلة 20.99 مليار درهم، تلتها مبيعات الشقق السكنية بقيمة 16.7 مليار درهم، ثم مبيعات الفلل بقيمة 5.5 مليارات درهم.

تحسن كبير

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«الرواد للعقارات»، إسماعيل الحمادي، إن المبيعات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر تحسناً كبيراً في أداء سوق عقارات دبي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، لافتاً إلى تسجيل تقارب في قيمة مبيعات شهر أبريل الذي حقق مبيعات بقيمة 11.04 مليار درهم من خلال 4866 معاملة بيع، وشهر مايو الذي حقق مبيعات بقيمة 11.04 مليار درهم من خلال 4406 معاملات بيع.

وأضاف الحمادي أن السوق العقارية أظهرت قدرة فائقة على التحسن السريع خلال شهري أبريل ومايو 2021، بفضل المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمر العقاري، نتيجة سرعة التعافي الاقتصادي للإمارة والدولة ككل، من تبعات جائحة «كوفيد-19»، بفضل حزم الدعم الكبيرة التي قدمتها الحكومة المحلية والاتحادية، التي أعطت ثقة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرة دبي على تجاوز الأصعب.

الفلل والشقق

وأوضح الحمادي أن نتائج مايو 2021 أظهرت تسجيل 485 معاملة بيع فيلا بمليار درهم، مقارنة بـ837 معاملة بيع في أبريل بقيمة 1.8 مليار درهم، كما سجل مايو 2807 معاملات بيع شقق سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 4.1 مليارات درهم، مقارنة بـ 2752 معاملة بيع في أبريل بقيمة 3.8 مليارات درهم، لافتاً إلى أن الطلب على الشقق السكنية سجل ارتفاعاً خلال الشهرين الأخيرين، مقارنة بالطلب على الفلل.

مبيعات الأراضي

وتابع الحمادي: «اللافت في تصرفات مبيعات الأشهر الخمسة الأولى من 2021 هو زيادة الإقبال على الأراضي، إذ تم تسجيل بيع 3831 قطعة أرضٍ بقيمة 20.9 مليار درهم، منها 836 معاملة بيع أرض في مايو بقيمة خمسة مليارات درهم، مقارنة بـ820 معاملة بيع في أبريل بقيمة 4.7 مليارات درهم».

وأكّد أن أراضي الفلل السكنية هي أكثر فئة من الأراضي سجلت طلباً كبيراً في السوق، مرجعاً ذلك إلى أن العديد من المستخدمين النهائيين فضلوا تملك أرضٍ وبناء فللهم الخاصة بدلاً من شرائها جاهزة.

وتوقع الحمادي أن تكون الفترة المقبلة للقطاع العقاري أفضل، مع انحسار الفيروس، والعودة التدريجية لحركة السياحة إلى الإمارة، وبدعم من الصفقات الضخمة التي تشهدها سوق العقارات الفاخرة في الإمارة.

الهبات والرهون

أظهر تقرير شركة الرواد للعقارات تسجيل الهبات العقارية في مايو ما قيمته 4.11 مليارات درهم، لافتاً إلى أنها أعلى قيمة يتم تسجيلها في شهر واحد منذ بداية عام 2021، فيما سجلت الرهون قيمة إجمالية قدرها 6.5 مليارات درهم في الشهر ذاته.

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