"ويز إير أبوظبي" تطلق مبادرة لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أحدث مبادراتها لتسهيل عملية الحصول على تأشيرة السياحية للمسافرين من مصر وجورجيا وأرمينيا وإسرائيل إلى أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع موقع إيرلاين ويب سيرفيسز لتتيح "ويز إير أبوظبي" للمسافرين إلى أبوظبي التقدّم بطلب الحصول على تأشيرة لمدة 30 أو 90 يوماً بكل سهولة وبسعرٍ مخفّض.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإعلان عن "القائمة الخضراء" المحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، فضلاً عن تغيير أبوظبي لإجراءاتها الخاصة بالمسافرين الحاصلين على اللقاح، وخططها لتعليق قيود الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 المفروضة على المسافرين من أنحاء العالم، باستثناء بعض الدول، اعتباراً من 1 يوليو وتوسيع قائمة الدول الخضراء.

وسيتمكّن عملاء "ويز إير" من زيارة الموقع الإلكتروني، والتقدم بطلب الحصول على تأشيرة والدفع مباشرةً. يمكن الاطلاع على تكاليف التأشيرة الخاصة بكل دولة أدناه:

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