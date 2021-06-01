بدء المرحلة الأولى من مشروع فلل جزيرة «الجبيل»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، أمس، عن بدء أعمال البناء في المرحلة الأولى من مشروع الفلل الفاخرة بجزيرة الجبيل، بعد وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الجزيرة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء 300 فيلا، لتكون الخطوة الأولى نحو إنشاء مجتمع منخفض الكثافة، يوفر فللاً بخيارات سكنية متنوعة تراوح ين ثلاث وست غرف نوم على أراضٍ بمساحات كبيرة تراوح بين 1300 و7000 متر مربع.

وأشار بيان للشركة إلى اكتمال نحو 60% من أعمال البنية التحتية في المشروع المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2023، لافتاً إلى أن ميزانية المشروع المملوك لـ«شركة الجبيل للاستثمار»، والذي تتولى تنفيذه وإدارته شركة «ليد» للتطوير العقاري في الإمارات؛ تبلغ خمسة مليارات درهم، حيث ستتوجه لبناء مجموعة من القرى المتطورة في المنطقة الواقعة بين جزيرتي «ياس» و«السعديات».

ويشكل مشروع جزيرة «الجبيل» الذي تزيد مساحته على 400 هكتار، إضافة جديدة إلى المشهد السكني في أبوظبي عند الانتهاء منه، ويقع وسط أشجار القرم المعروفة بتنوعها البيولوجي. وقال المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، منير حيدر، إن جزيرة الجبيل ستصبح بمجرد اكتمالها في عام 2024 جزءاً مهماً من المشهد العقاري في أبوظبي.

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