دبي ترفع حصتها في سوق السفر الدولي خلال «عام الوباء»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفاد التقرير السنوي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بأنه على الرغم من التأثير الأوسع لوباء «كورونا»، على السفر العالمي، استقبلت دبي 5.51 ملايين زائر خلال عام 2020، مشيراً إلى أن الإمارة عززت مكانتها واحدة من أكثر الوجهات شعبية وأفضل وجهات العطلات العائلية في العالم، حيث استقبلت 1.44% من جميع المسافرين العالميين العام الماضي، ارتفاعاً من 1.14% في عام 2019 و1.12% في عام 2018.

وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن نهج دبي الاستباقي في مكافحة التهديد الذي شكلته جائحة «كوفيد-19» للمسافرين الدوليين، عكس أداء مبهراً لقطاع السياحة والضيافة في عام 2020 مقارنة بالوجهات الأخرى في جميع أنحاء العالم، حيث زادت حصة دبي في سوق السفر العالمي خلال عام الوباء (2020)، ما يسلط الضوء على نجاح تدابير السلامة الرائدة عالمياً المصممة لحماية المسافرين، والتي منحتهم الثقة لزيارة المدينة عندما أعيد فتحه أمام السياح الدوليين في السابع من يوليو الماضي.

نمو

وأوضح التقرير، أنه في الفترة بين عامي 2012 و2015، نما عدد السياح الذين زاروا دبي، بمعدل سنوي مجمع بلغ 9% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 5% للفترة ذاتها.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، وخلال السنوات الممتدة من 2012 إلى 2019، ارتفع عدد الزوار إلى دبي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6%، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5% في جميع أنحاء العالم.

نقطة جذب

ولفت التقرير، إلى أنه في حين ظل العديد من الوجهات مغلقة أمام السفر الدولي خلال العام الماضي، فقد مضت دبي قدماً في إعادة فتح قطاع السياحة والضيافة في النصف الثاني من العام، ما يجعلها نقطة جذب للسياح والمسافرين من رجال الأعمال الباحثين عن ملاذ آمن من الضغوط التي يسببها الوباء في بلدانهم الأصلية.

وذكر التقرير أن بيانات السياح القادمين إلى دبي، سلطت الضوء على مرونة الإمارة خلال تلك الفترة، والتي تزامنت مع الانتشار السريع للوباء على مستوى العالم، مبيناً أنه في يناير مع انخفاض أعداد المسافرين بنسبة 1% على مستوى العالم مقارنة بعام 2019، شهدت دبي زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي في عدد السياح الوافدين، بينما في فبراير سجلت الإمارة انخفاضاً هامشياً بنسبة 3% في عدد الوافدين على أساس سنوي، مقارنة بالانخفاض الكبير الذي بلغ 16% في جميع أنحاء العالم، وفقاً لبيانات «دبي للسياحة».

نجاح

وأفاد التقرير، بأنه مع تنفيذ الإجراءات المصممة لحماية الزوّار، تم عرض نجاح استراتيجية استعادة السياحة في دبي في الربع الرابع من عام 2020، والتي تسلط الضوء على أداء قوي نسبياً مقارنة بالوجهات الأخرى حول العالم في هذا الوقت، موضحاً أنه بحلول ديسمبر 2020 تعافت أعداد زوار دبي الشهرية على أساس سنوي لتتراجع بنسبة 67% فقط عن مستويات عام 2019، مقارنة بالمتوسط العالمي بنسبة تراجع بلغت 85%.

وبين أنه مع تكرار هذا الرقم في نتائج عام 2020 بالكامل، حيث انخفض إجمالي عدد زوار دبي أيضاً بنسبة 67% مقارنة بالمتوسط العالمي الذي تراجع بنسبة 74%، وعلى الرغم من التحديات التي يمثلها الوباء، تفوق أداء السياحة الوافدة في دبي مرة أخرى على متوسط السياحة العالمية.

وجهة شعبية

وأكد التقرير، أن دبي أثبتت مرة أخرى شعبيتها واحدة من أفضل وجهات العطلات العائلية في العالم خلال عام 2020، موضحاً أن العائلات والأزواج استحوذت على 75% من 5.51 ملايين زائر دولي الذين زاروا الإمارة العام الماضي، علاوة على ذلك، فإن 74% من جميع المسافرين الذين زاروا دبي في عام 2020 أتوا إلى دبي بغرض الترفيه، ما يسلط الضوء على نجاح استراتيجية التسويق الدولية للإمارة التي تعرض معالم الجذب الملائمة للعائلات.

كما سلط هذا الاتجاه الضوء على تأثير تقديم دبي للسائح الجديد مبادرات التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات دخول متعددة لمدة خمس سنوات للزوّار من جميع الجنسيات.

ارتفاع متوسط مدة الإقامة في جميع فئات الزوّار

ذكر التقرير السنوي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن المسافرين بغرض الترفيه، اختاروا البقاء لفترة أطول في دبي خلال العام الماضي، حيث بلغ متوسط مدة إقامتهم إلى 7.5 أيام، ارتفاعاً من 6.1 أيام في عام 2019.

كما أقام المسافرون بغرض الأعمال، الذين شكلوا 12% من جميع زوار دبي في عام 2020، في المدينة لمدة أطول بنسبة 55% مقارنة بعام 2019 (7.3 أيام مقابل 4.7 أيام)، كما ارتفع متوسط مدة الإقامة في جميع فئات الزوار إلى 9.7 أيام في عام 2020، مقارنة بثمانية أيام في عام 2019.

ولفت إلى أن هذا الاتجاه العام، يسلط الضوء على مكانة دبي الدولية ملاذاً آمناً من الوباء، إضافة إلى نهجها الملتزم بضمان بقاء مناطق الجذب الرئيسة مفتوحة بأمان خلال معظم أيام العام، وتماشياً مع اتجاهات عام 2019، موضحاً أن النساء شكلن 48% من جميع زوار الإمارة، بينما زاد عدد المسافرين بمفردهم كنسبة إجمالية من إجمالي عدد الزوار، من 12% في عام 2019 إلى 15% في عام 2020.

• نهج دبي الاستباقي في مكافحة تهديد الجائحة للمسافرين، عكس أداء قطاع السياحة في 2020.

• 5.51 ملايين زائر استقبلتهم دبي العام الماضي.

• %75 من عدد زوّار دبي في 2020 استحوذت عليه العائلات والأزواج.

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