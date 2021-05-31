«الخطوط السنغافورية» تختار «دناتا» وكيلاً لها في الإمارات الشمالية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دناتا» والخطوط السنغافورية عن توسيع شراكتهما طويلة الأجل في دولة الإمارات.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنه بعد ما يزيد على 45 عاماً من التعاون الناجح في دبي، بين الخطوط السنغافورية وخدمات «دناتا لتمثيل الشركات»، التابعة لـ«مجموعة دناتا للسفريات»، اختارت الناقلة الوطنية السنغافورية «دناتا» وكيل مبيعات شاملاً لها في الإمارات الشمالية، يوفر مجموعة واسعة من خدمات المبيعات والتسويق ومركز الاتصال.

وبموجب الشراكة الموسعة، سيعمل فريق خدمات «دناتا لتمثيل الشركات»، كحلقة وصل أساسية بين الخطوط السنغافورية والشركات المحلية، حيث ستدعم عمليات الناقلة خارج دبي، بما فيها رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

وستسهم شبكة خدمات التمثيل واسعة النطاق التابعة لـ«دناتا» - عدا عن عمليتها التسويقية الشاملة، وخبراتها في مجالات المبيعات والعمليات التشغيلية، وتمثيل الناقلات الجوية - في تعزيز وجود الخطوط السنغافورية في سوق دولة الإمارات.

كما توفر «دناتا» للخطوط السنغافورية خدمات موثوقة وآمنة في ساحة وقوف الطائرات، ومناولة الشحنات في مطار دبي الدولي.

وقال نائب الرئيس الإقليمي في «دناتا للسفريات»، راشد العوضي، الذي وقّع اتفاقية توسيع الشراكة مع مدير عام الخطوط الجوية السنغافورية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، رايان يوه، إن «توسيع شراكتنا يؤكد نجاح تعاوننا والنتائج المميزة التي حققناها في دبي، على مدى العقود الأربعة الماضية».

من جهته، قال يوه: «يسعدنا توسيع شراكتنا مع (دناتا) التي تمتد إلى ما يزيد على 40 عاماً، وبعد استئناف رحلاتنا بين دبي وسنغافورة في يناير، فإننا نعتمد على معرفة (دناتا) وخبراتها لضمان أفضل تجربة لعملائنا المشتركين، بناءً على التزامنا تقديم أفضل خدمات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news