أسواق المال: سيولة بـ 1.65 مليار درهم في أول أيام الأسبوع

المصدر: أبوظبي ■ وام

واصلت السيولة تدفقها إلى أسواق المال الإماراتية مع بداية تعاملات اليوم الأول من تعاملات الأسبوع، أمس، في وقت بلغت فيه قيمة الصفقات المبرمة نحو 1.65 مليار درهم.

وأظهر الرصد اليومي للتعاملات استمرار تركز الجزء الأكبر من السيولة على شريحة من الأسهم القيادية، لاسيما المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط عمليات تداولات مكثفة من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية.

بدوره، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2809 نقاط، في حين أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 6513 نقطة في ختام التعاملات.

وشهد سهم «العالمية القابضة» المدرج في سوق العاصمة، نشاطاً كبيراً، ما رفع قيمته إلى 95 درهماً، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 695 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم «أدنوك» المغلق عند 4.09 دراهم نحو 234 مليون درهم.

وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 16.34 درهماً بتداولات قيمتها 170 مليون درهم تقريباً، فيما أغلق سهم بنك أبوظبي التجاري عند 6.84 دراهم.

وعلى مستوى سوق دبي المالي، فقد أغلق سهم «إعمار» عند 4.02 دراهم بتداولات جاوزت قيمتها 40 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار مولز» المستقر عند 1.97 درهم بصفقات قيمتها 33 مليون درهم تقريباً. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في جلسة بداية الأسبوع في السوق 313 مليون سهم نفذت من خلال 7222 صفقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news