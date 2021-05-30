دبي تستقبل 1.67 مليون سائح دولي خلال 4 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، عن استقبال الإمارة 1.67 مليون سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، في وقت وصل فيه إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أبريل 2021، إلى أكثر من 128 ألف غرفة ضمن 714 منشأة فندقية.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.1 ليالٍ فندقية خلال الفترة بين يناير وأبريل 2021، فيما وصل عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) إلى 9.47 ملايين ليلة مبيت، مقابل 8.35 ملايين ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما سجل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 63%.

زوار

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 1.67 مليون سائح دولي، منهم نحو 410 آلاف سائح خلال أبريل الماضي فقط.

وأوضحت البيانات أن الهند جاءت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2021، مسجلة أكثر من 390 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 144 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من فرنسا نحو 62 ألف زائر، لتأتي بعدها أميركا التي حلت في المركز الرابع بـ54 ألف زائر.

بدورها، سجلت باكستان نحو 51 ألف زائر، وحلت في المركز الخامس، تلتها مصر في المركز السادس بنحو 49 ألف زائر أيضاً، ثم المملكة المتحدة التي سجلت 46 ألف زائر، مقابل نحو 45 ألفاً من أوكرانيا، و43 ألفاً و42 ألفاً من كازاخستان وألمانيا على التوالي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أبريل الماضي، 128 ألفاً و12 غرفة فندقية، ضمن 714 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و209 غرف فندقية ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 36 ألفاً و187 غرفة فندقية ضمن 164 منشأة.

حصص الفنادق

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 23 ألفاً و441 غرفة فندقية ضمن 230 منشأة فندقية.

ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 187 منشأة تضم 24 ألفاً و175 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

وسجل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 63%.

الليالي الفندقية

وأشارت البيانات إلى ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2021 إلى 5.1 ليالٍ فندقية، مقابل 3.9 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2020، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 9.47 ملايين ليلة مبيت، مقابل 8.35 ملايين ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 401 درهم، ليسجل متوسط العائد من الغرفة المتوافرة نحو 252 درهماً.

مصدر الزوار إلى دبي

حلت منطقة جنوب آسيا في المركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 29% من إجمالي عدد الزوار، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 21%، ثم أوروبا الغربية بنسبة 17%.

وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11% من إجمالي عدد الزوار، فيما سجلت إفريقيا 9%، وأميركا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ودول الخليج العربي 3%، ونحو 1% من أستراليا.

• الهند جاءت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي.

• 128 ألف غرفة فندقية في دبي ضمن 714 منشأة بنهاية أبريل الماضي.

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