10.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 1156 مبايعة بقيمة 3.38 مليارات درهم، منها 148 مبايعة لأراض بقيمة 1.19 مليار درهم، و1008 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 484 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 330 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في المنطقة نفسها، وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.04 مليارات درهم، منها 87 رهناً لأراض بقيمة 479.62 مليون درهم، و293 رهناً لفلل وشقق بقيمة 2.56 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 795 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 405 ملايين درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 3.9 مليارات درهم، كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 963 مليون درهم، وأخرى في منطقة مشرف بقيمة 682 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news