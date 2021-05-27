«إس تي آر»: أداء فنادق دبي خلال رمضان أفضل من مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأن المنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي حققت معدلات أداء قوية خلال رمضان الماضي، بعد أن تخطت نسبة الإشغال الفندقي مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

وأوضحت المؤسسة في أحدث إحاطة لها أن السوق الفندقية في دبي سجلت معدلات إشغال بلغت 52%، خلال رمضان 2021، مقابل 46% في رمضان 2019، و45% في رمضان 2018، و44% في رمضان 2017، مشيرة إلى أنه على الرغم من الجائحة سجلت السوق الفندقية أفضل أداء لها وفقاً لأحدث البيانات.

أسعار

وبيّنت «إس تي آر»، أن متوسط سعر الغرفة الفندقية، خلال رمضان 2021، بلغ نحو 500 درهم مقابل نحو 400 درهم في رمضان 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، ما يمثل زيادة قدرها نحو 25%، لافتة إلى معدلات إشغال أفضل خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وأضافت المؤسسة أن مستويات الأسعار بدأت بالتحسّن منذ نوفمبر 2020، مقارنة بالأشهر الأولى لجائحة «كورونا»، فيما تحسّن الأداء في مختلف المؤشرات، خلال يناير وفبراير 2021، مشيرة إلى أن الفنادق الشاطئية سجلت في العموم معدلات أداء أفضل في السوق الفندقية.

تفوق

ذكرت المؤسسة أن الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط تفوقت على نظيراتها العالمية، لافتة إلى أن مستويات الإشغال لشهر تعدّ مؤشراً جيداً آخر للصناعة للمضي قدماً، حيث جاء أعلى مستوى إشغال في شهر رمضان في الشرق الأوسط 53.1%، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 مايو الجاري، كما أظهرت أسواق الشرق الأوسط الرئيسة تحسناً مستمراً في الأداء من أسبوع إلى آخر بسبب شهر رمضان وعيد الفطر.

أعلى معدلات

سجلت السوق الفندقية في دبي أعلى معدلات أسعار الغرف في ثلاثة أشهر خلال أبريل، وفقاً لبيانات أولية من المحللين لدى «إس تي آر»، التي أشارت إلى أن متوسط الأسعار اليومية والإيرادات لكل غرفة متاحة كانت الأعلى في دبي منذ يناير 2021.

وبلغ متوسط الإشغال 59.7% في أبريل، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة 576.33 درهماً، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة المتوافرة 343.94 درهماً.

رفع الطاقة

وفي النصف الثاني من مايو الجاري، تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق في دبي إلى 70%، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100% مع الاستمرار في تأكيد ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة وضع الكمامة.

127.2 ألف غرفة فندقية في دبي

بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية مارس الماضي، نحو 127 ألفاً و244 غرفة فندقية، ضمن 712 منشأة فندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و11 غرفة فندقية ضمن 132 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 35 ألفاً و484 غرفة فندقية ضمن 163 منشأة.

• معدلات إشغال فنادق دبي بلغت 52%، خلال رمضان 2021، مقابل 46% في رمضان 2019.

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