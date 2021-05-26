أدنوك تجمع 6 مليارات درهم عبر عملية الطرح المجمّع لأسهم وسندات قابلة للاستبدال لشركة "أدنوك للتوزيع"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم عن اختتام عملية طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" تمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة أدنوك للتوزيع المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST). وتزامنت هذه العملية مع طرح أدنوك لسندات غير مضمونة (سندات قابلة للاستبدال بأسهم) بقيمة 4.385 مليار درهم تقريباً. وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع" وهي مستحقة الدفع في 2024. ويمكن استبدال السندات بأسهم في شركة "أدنوك للتوزيع" وفقاً لشروط خاصة في إطار عملية الطرح المجمّع التي استطاعت أدنوك من خلالها جمع 6 مليارات درهم.

وبعد انتهاء عملية الطرح السريع، تم تحديد سعر البيع النهائي للطرح المجمّع بـــــ 4.82 درهم إماراتي للسهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (5.7%) على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية، وهو أقل بـ (1%) من سعر الإغلاق الرسمي للسهم اليوم والذي بلغ 4.85 درهم إماراتي. وتمت تغطية الطرح المجمّع في أقل من ساعة وشهد طلباً قوياً من قبل مستثمرين إقليميين وعالميين.

ووفقاً لعملية الطرح، تم تقييم السندات القابلة للاستبدال التي تستحق السداد في 2024 (باستثناء حالة الاسترداد المبكر قبل تاريخ الاستحقاق) بالدولار الأمريكي، وهي تتضمن قسيمة بنسبة (0.70%). وتم إصدار السندات القابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع بسعر إصدار 100%، حيث تم تحديد سعر الاستبدال بـ 5.01 درهم إماراتي وفق شروط محددة.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك": "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وضمن جهود أدنوك لتعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي، يأتي نجاح هذا الطرح المجمّع ليؤكد مرة أخرى على الدور الحيوي لأدنوك شريكاً مثالياً وجذاباً للمستثمرين، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي وسجلهما المتميز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونحن سعداء بأن عملية الطرح المجمّع للأسهم والسندات القابلة للاستبدال نجحت في استقطاب عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية العالمية، مما يعكس جاذبية أسهم ’أدنوك للتوزيع‘ وقدرتنا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات".

وأضاف: "هذه الصفقة تساعدنا في تحقيق التزامنا بتعزيز التداول الحر لأسهم شركة ’أدنوك للتوزيع‘ بعد نجاح عملية الاكتتاب العام الأولي في ديسمبر 2017، كما تؤكد ثقتنا والتزامنا الراسخ بقدرة ’أدنوك للتوزيع‘ على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

وتتيح هيكلية الصفقة المبتكرة إمكانية زيادة التداول الحر لأسهم أدنوك للتوزيع بنسبة 30% في حال استبدال جميع السندات بأسهم فعلية، مما يوفر سيولة أكبر لأسهم أدنوك للتوزيع ويسهم بتنويع قاعدة المساهمين، كما يسهم ن مزيج السعر للأسهم المطروحة للاكتتاب والسندات القابلة للاستبدال، بتحسين القيمة الإجمالية لعملية البيع بالنسبة لمجموعة أدنوك ودولة الإمارات. وتحتفظ أدنوك بعد الصفقة بحصة استراتيجية تبلغ 70% في شركة أدنوك للتوزيع التي تحظى بإمكانات واعدة للنمو.

ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهمها، استطاعت شركة "أدنوك للتوزيع" تحقيق نتائج جيدة أثبتت للعملاء والمستثمرين مرونتها وتركيزها الثابت على النمو الآمن والذكي وتطبيق سياسة تدريجية لتوزيع الأرباح واضحة للمستثمرين.

ووفقاً لشروط وأحكام السندات القابلة للاستبدال، يخضع خيار الاستبدال للتسويات المعتادة عند حصول متغيرات معينة في الشركة. ومن المتوقع أن تتم تسوية طرح الأسهم في، أو حوالي، 31 مايو 2021، على أن تتم تسوية السندات القابلة للاستبدال في، أو حوالي، 3 يونيو 2021. ووافقت أدنوك على فترة إغلاق مدتها 90 يوماً من تاريخ التسوية وفقاً لشروط طرح الأسهم والسندات القابلة للاستبدال. ومن المتوقع أيضاً تقديم طلب لإدراج السندات القابلة للاستبدال في بورصة "فيينا إم. تي. إف" وهي سوق للأوراق المالية خاضعة للسلطات التنظيمية تحت إدارة بورصة فيينا.

وقام كل من "سيتي جروب جلوبال ماركت" و "بنك أبوظبي الأول" بدور المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المجمَعين لطرح الأسهم، في حين قام "سيتي جروب جلوبال ماركت" بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب لعملية طرح السندات القابلة للاستبدال بالشراكة مع بنك "أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الأول"(ويشار إليهم مجتمعين باسم "البنوك").

• الطرح المجمّع يستقطب استثمارات أجنبية مباشرة إلى دولة الإمارات.

• الصفقة تؤكد على جاذبية الفرص الاستثمارية التي توفرها أدنوك وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

• هيكلية الطرح المبتكرة التي تجمع بين الأسهم والسندات القابلة للاستبدال، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج، تتيح زيادة التداول الحر لأسهم أدنوك للتوزيع وزيادة القيمة لأدنوك.

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