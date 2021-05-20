"نخلة جميرا" تستعد لاستقبال السياح السعوديين بباقات عائلية وأسعار مخفّضة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم "ذا ڤيو آت ذا بالم"، منصة المشاهدة التي توفّر إطلالات بزاوية 360 درجة والتابعة لشركة "نخيل"، مجموعة من العروض المتنوعة الخاصة للترحيب بالعائلات السعودية والتمتع باستشكاف معالم "نخلة جميرا" ومشاهدة أفق دبي ومنظر بحر العرب من دون أي معوقات تحجب النظر، وذلك من اعتباراً من 17 مايو الجاري ولغاية 17 يونيو المقبل. وتتزامن هذه الخطوة مع تخفيض قيود السفر التي باشرت بتطبيقها أخيراً المملكة العربية السعودية.



وسوف يتمكّن زوار "ذا ڤيو آت ذا بالم" التي فتحت أبوابها أمام الجمهور في إبريل الماضي، من عيش تجربة مشوّقة عبر القيام برحلة تفاعلية و تضم ايضا "معرض ذا ڤيو" الذي يؤرّخ المراحل التي مرّت بها عملية بناء "نخلة جميرا" إضافة إلى إنجازاتها وإبداعاتها. وبإمكان الزوار الوصول إلى هذه الوجهة السياحية المميزة بسهولة من "نخيل مول"، وهي متصلة مباشرة بمحطة القطار الأحادي "ذا بالم مونوريل".



ويستطيع مواطنو المملكة العربية السعودية الآن، الاستمتاع بباقات عائلية حصرية تبلغ قيمتها 250 درهماً فقط لشخصين بالغين وما يصل إلى ثلاثة أطفال لفترة محدودة، وذلك عند إبراز جواز السفر السعودي. ويُسمح للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 4 سنوات بالدخول مجاناً، على أن تخضع جميع الأسعار لضريبة القيمة المُضافة والبالغة 5%. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بإمكان الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، ركوب "ذا بالم مونوريل" مجاناً.



من جهة أخرى، فإن "نافورة النخلة" في "ذي بوينت" سوف تشارك الاحتفال بعرض فريد من نوعه حيث سوف تتمايل أعمدة المياه فيها على أنغام أغنية "حنّ الغريب" لعبد المجيد عبدالله في الفترة الممتدة من 17 إلى 22 مايو الجاري، على أن يُعاد العرض كل ساعة ابتداءاً من السابعة مساءً.



ويعتمد "ذا ڤيو آت ذا بالم" و"ذي بوينت" على كافة الاحتياطات الصارمة الواجبة اتخاذها للوقاية من "كوفيد-19" والقيام بالفحوصات عند المداخل وإجراءات التعقيم التي تُنفذ بشكل منتظم على مدار اليوم ، وذلك من أجل المحافظة على صحة ورفاهية جميع الزوار.



يُذكر أن ساعات العمل في "ذا ڤيو" تبدأ من 10 صباحاً ولغاية 11 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء على أن تمتد إلى 12 منتصف الليل من الخميس حتى السبت. وبإمكان الزوار شراء الباقة العائلية من منصة بيع التذاكر.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news