«العربية للطيران» تستأنف رحلات براغ في 22 سبتمبر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران»، أمس، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة التشيكية براغ، اعتباراً من 22 سبتمبر 2021.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة إلى براغ عبر الموقع الإلكتروني: www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو عبر وكلاء السفر.

ولفتت «العربية للطيران» إلى أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، موضحة أن التغطية ستكون مشمولة تلقائياً عند الحجز، من دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي.

ووفقاً للشركة، تغادر الرحلة رقم (G9 584) مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 15:50 عصراً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى مدينة براغ في تمام الساعة 20:30 مساء بالتوقيت المحلي، يومَي الأربعاء والسبت، فيما تغادر الرحلة رقم (G9 585) مدينة براغ في تمام الساعة 21:40 مساء، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 05:50 فجراً.

أما في يومَي الخميس والأحد، فتغادر الرحلة رقم (G9 582) من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 07:25 صباحاً، لتصل مدينة براغ في تمام الساعة 12:05 ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما تغادر الرحلة رقم (G9 583) مدينة براغ في تمام الساعة 12:50 ظهراً، لتصل مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 21:00 ليلاً بالتوقيت المحلي.

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