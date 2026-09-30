فلاي دبي: رحلة تل أبيب تهبط بسلام في تبوك بعد حادث عرضي

المصدر:
  • دبي ـ الإمارات اليوم
التاريخ:

أكد متحدث باسم فلاي دبي أن "رحلة الناقلة  FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي  إلى مطار بن غوريون الدولي  في  30 سبتمبر، واجهت حادثاً عرضياً أثناء الرحلة". 
وأضاف المتحدث: "وقد هبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، كما ان جميع الركاب بخير . تبقى سلامة ركابنا وطواقمنا على رأس أولوياتنا".
 
وتابع قائلا: "تعمل فرقنا بشكل وثيق مع السلطات المعنية، وسيتم الإعلان عن مزيد من المستجدات حال توفرها".

تويتر