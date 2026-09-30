فلاي دبي: رحلة تل أبيب تهبط بسلام في تبوك بعد حادث عرضي
أكد متحدث باسم فلاي دبي أن "رحلة الناقلة FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي في 30 سبتمبر، واجهت حادثاً عرضياً أثناء الرحلة".
وأضاف المتحدث: "وقد هبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، كما ان جميع الركاب بخير . تبقى سلامة ركابنا وطواقمنا على رأس أولوياتنا".
وتابع قائلا: "تعمل فرقنا بشكل وثيق مع السلطات المعنية، وسيتم الإعلان عن مزيد من المستجدات حال توفرها".
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