751 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 751 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 200 مبايعة بقيمة 514.76 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 162.74 مليون درهم و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 352.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 33 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 202.52 مليون درهم، منها سبعة رهونات أراضٍ بقيمة 17.78 مليون درهم، و51 رهناً لفلل وشقق بقيمة 184.73 مليون درهم.

أما الهِبات فقد شهدت تسجيل ثلاث هبات بقيمة 34.68 مليون درهم.

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