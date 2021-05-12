«العربية للسيارات» تعلن عن عروض العيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عروض العيد على السيارات الجديدة ومركبات الأسطول وخدمات ما بعد البيع، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في امتلاك سيارة «نيسان» جديدة الحصول على مزايا إضافية عند الشراء، بما في ذلك ضمان «نيسان» لخمس سنوات والخدمة المجانية للفترة نفسها، فضلاً عن التأمين المجاني لعامين والتسجيل المجاني لسنة واحدة.

وأفادت الشركة في بيان بأنه يمكن للعملاء من الشركات التي تبحث عن فرص لتجديد سيارات أساطيلها، الاستفادة مع عرض حلول الأعمال القيمة التي تأتي مع الخدمة لخمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، والضمان لخمس سنوات أو 300 ألف كيلومتر، إضافة إلى تأمين الوكالة المجاني لعام واحد، ودعم خيار الاستبدال، لافتة إلى أن تلك المزايا جميعها تأتي مع أسعار الفائدة الخاصة لـ«العربية للسيارات»، وخيار التملك أو الاستئجار.

وذكرت الشركة أنه علاوة على ذلك، ستكون الفرصة متاحة لـ60 متعاملاً، للفوز بالصيانة المجانية لعام واحد، وقسائم السحب الإضافية على كل 500 درهم ينفقونها على تكاليف الخدمة والإصلاحات والخدمات وعقود الخدمة والإضافات المدرجة على طلب الإصلاحات.

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