الفطيم تويوتا ولكزس تطلق حملة عاجلة لإصلاح وسائد «تاكاتا» الهوائية
أطلقت الفطيم تويوتا ولكزس حملة «بادر في إصلاحها، لا تخاطر بقيادتها»، لاستدعاء وسائد «تاكاتا» الهوائية، داعية مالكي الطرازات المتأثرة الذين لم يستجيبوا لإشعارات السلامة السابقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.
وعلى الرغم من أن هذا الاستدعاء ليس جديداً، فاستدعاء وسائد تاكاتا الهوائية لا يزال أضخم استدعاء سلامة في قطاع السيارات على الإطلاق، إذ يشمل ملايين السيارات من علامات مختلفة على مستوى العالم. وتتعرّض وحدات نفخ الوسائد الهوائية في الطرازات المتأثرة للتلف السريع نتيجة الحرارة والرطوبة. ونظراً للمناخ شديد الحرارة في دولة الإمارات، لا تزال المركبات التي لم تخضع للإصلاح تواجه خطراً مستمراً على السلامة. ومع ذلك، يمكن معالجة هذا الخطر من خلال استبدال نافخ الوسادة الهوائية مجاناً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير الإداري لعلامتَي الفطيم تويوتا ولكزس، جاك برنت: "تسعى الحملة إلى تحقيق هدف واضح، يتمثل في الحفاظ على سلامة عملائنا. فحتى السيارات التي تبدو في حالة طبيعية تماماً خلال القيادة قد تكون متأثرة بهذا الخطر من دون أن يلاحظه السائق. ويستغرق التأكد من رقم تعريف السيارة بضع دقائق، أما الإصلاح فهو مجاني، وبذلك يضمن السائقون راحة البال خلال قيادتهم. وندعو جميع مالكي السيارات المتأثرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، وإحضار سياراتهم من تويوتا ولكزس، لاستبدال الوسائد الهوائية فيها مجاناً وخلال مدة قصيرة".
طرازات تويوتا المتأثرة في الإمارات
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