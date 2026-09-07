الفطيم تويوتا ولكزس تطلق حملة عاجلة لإصلاح وسائد «تاكاتا» الهوائية

أطلقت الفطيم تويوتا ولكزس حملة «بادر في إصلاحها، لا تخاطر بقيادتها»، لاستدعاء وسائد «تاكاتا» الهوائية، داعية مالكي الطرازات المتأثرة الذين لم يستجيبوا لإشعارات السلامة السابقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.

وعلى الرغم من أن هذا الاستدعاء ليس جديداً، فاستدعاء وسائد تاكاتا الهوائية لا يزال أضخم استدعاء سلامة في قطاع السيارات على الإطلاق، إذ يشمل ملايين السيارات من علامات مختلفة على مستوى العالم. وتتعرّض وحدات نفخ الوسائد الهوائية في الطرازات المتأثرة للتلف السريع نتيجة الحرارة والرطوبة. ونظراً للمناخ شديد الحرارة في دولة الإمارات، لا تزال المركبات التي لم تخضع للإصلاح تواجه خطراً مستمراً على السلامة. ومع ذلك، يمكن معالجة هذا الخطر من خلال استبدال نافخ الوسادة الهوائية مجاناً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير الإداري لعلامتَي الفطيم تويوتا ولكزس، جاك برنت: "تسعى الحملة إلى تحقيق هدف واضح، يتمثل في الحفاظ على سلامة عملائنا. فحتى السيارات التي تبدو في حالة طبيعية تماماً خلال القيادة قد تكون متأثرة بهذا الخطر من دون أن يلاحظه السائق. ويستغرق التأكد من رقم تعريف السيارة بضع دقائق، أما الإصلاح فهو مجاني، وبذلك يضمن السائقون راحة البال خلال قيادتهم. وندعو جميع مالكي السيارات المتأثرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، وإحضار سياراتهم من تويوتا ولكزس، لاستبدال الوسائد الهوائية فيها مجاناً وخلال مدة قصيرة".

طرازات تويوتا المتأثرة في الإمارات

هنا والتحقق من أرقام تعريف سياراتهم فوراً: يُنصح مالكو طرازات تويوتا المذكورة أدناه بزيارة الموقعوالتحقق من أرقام تعريف سياراتهم فوراً:

• (Alphard (2002–2017

• (Corolla (2003–2010

• (Sequoia (2002–2017

• (Yaris Hatchback (2005–2008

• (Yaris (2005–2011

• (RAV4 (2003–2005

طرازات لكزس المتأثرة في الإمارات

هنا والتحقق من أرقام تعريف سياراتهم فوراً: كذلك يُنصح مالكو طرازات لكزس المذكورة أدناه بزيارة الموقعوالتحقق من أرقام تعريف سياراتهم فوراً:

• ES350 (2006-2011)

• GX460 (2010-2016)

• IS Convertible (2010-2015)

• IS350/250 (2006-2012)

• LS-F (2011-2013)

• RX (2016-2017)

• SC430 (2001-2009)

خدمة مجانية وسريعة ومن دون شروط

تُستبدل جميع وحدات نفخ الوسائد الهوائية المتأثرة في سيارات تويوتا ولكزس مجاناً ومن دون أي رسوم خدمات أو تكاليف خفية أو شروط، وذلك بغض النظر عن سنة صنع السيارة أو تاريخ ملكيتها. وتستغرق عملية الإصلاح أقل من ساعة، وتُجرى على يد فنيين مُدرّبين في مراكز الخدمة المعتمدة من الفطيم تويوتا ولكزس والمنتشرة في أنحاء دولة الإمارات.

وأضاف جاك برنت: "نؤكد لجميع مالكي طرازات تويوتا ولكزس المتأثرة بأننا سنقدم لهم خدمة إصلاح سلسة وميسّرة وخالية من التكاليف تماماً. وما عليهم سوى زيارة موقعنا الإلكتروني والتحقق من رقم تعريف سياراتهم، وستتكفل فرقنا بالباقي".

ثلاث خطوات سهلة

1. التحقق - زيارة موقع تويوتا) هنا (اًو لكزس) هنا (وإدخال رقم تعريف السيارة المكوّن من 17 خانة.

2. الحجز - تحديد موعد الإصلاح المجاني عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم تويوتا(800 23668677) أو لكزس (800 53987).

3. الإصلاح - زيارة أقرب مركز خدمة تابع للفطيم تويوتا ولكزس والانطلاق مجدداً براحة وطمأنينة.