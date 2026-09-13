حملتا استدعاء لـ 6933 مركبة من «لكزس» طراز «LX500» و«LX600» وللسيارات المصنعة بين 2021 و2024

تنفذ «شركة الفطيم للسيارات»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملتي استدعاء تشملان 6933 مركبة من علامة «لكزس» اليابانية التجارية في أسواق الدولة، من طراز «لكزس LX500»، و«لكزس LX600». وتشمل حملتا الاستدعاء السيارات المصنعة في بلد المنشأ اليابان لأعوام الصنع من 2021 إلى 2024.

ووفقاً لبيانات حملة الاستدعاء، تأتي الحملة الأولى لتلك المركبات، بهدف إجراء تحديث برمجة لوحدة التحكم الإلكترونية للمحرك، إذ أن برمجة وحدة التحكم بالمحرك قد لا تراعي تأثير تشغيل مروحة التبريد بصورة كافية، وفي ظروف معينة مثل التسارع مع الضغط الكامل على دواسة الوقود قد لا يتوافق خرج المحرك الفعلي مع المواصفات المعتمدة.

ومن المتوقع أن تشمل حملة الاستدعاء الأولى 3222 مركبة للطرازين في أسواق الدولة، وسيتم تنفيذ عملية التحديث لبرمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك بشكل مجاني للمتعاملين.

أما حملة الاستدعاء الثانية، وفقاً للبيانات المعلنة، فتعود إلى وجود خلل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ10 سرعات، ما قد يتسبب في زيادة مفرطة لسرعة الدوران في «تروس» معينة، وقد يلحق الضرر بناقل الحركة، أو يؤدي إلى فقدان قوة الدفع، أو يسبب تسرباً لزيت «الناقل» في بعض الحالات، ما يرفع من خطر وقوع حادث أو نشوب حريق.

وتستهدف تلك الحملة اجراء فحص للسيارات المشمولة، وإعادة برمجة لوحدة التحكم في ناقل الحركة، بشكل مجاني، في ما من المتوقع أن تشمل الحملة 3711 مركبة من الطرازين بأسواق الدولة.

وسيتم التواصل لتحديد مواعيد فحص المركبات واتخاذ الإجراءات المستهدفة مع أصحاب السيارات المعنية من خلال «شركة الفطيم للسيارات».