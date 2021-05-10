10.5 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلسة بداية الأسبوع

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

ربحت الأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية 10.5 مليارات درهم أمس، في جلسة بداية الأسبوع، وسط تداولات إيجابية وإغلاقات خضراء انتهت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بارتفاع نسبته 1.07%، فيما حقق سوق دبي المالي صعوداً بنسبة 0.84%.

وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في كلا السوقين تريليوناً و293.3 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس.

«دبي المالي»

وبحسب بيانات السوقين، أغلق مؤشر «دبي المالي» مرتفعاً بنسبة 0.84% عند مستوى 2686 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 161 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم خمس شركات، فيما بقيت ست شركات على ثبات.

وأقفل سهم «الاتحاد العقارية» عند سعره السابق 0.27 درهم، وبتداولات جاوزت 16 مليون سهم، في حين ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.7% عند 0.27 درهم وبتداولات قاربت الثمانية ملايين سهم.

وارتفع سهم «إعمار مولز» بنسبة 1.6% عند 1.96 درهم، وبتداولات بلغت نحو سبعة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.1% عند 4.54 دراهم، وبتداولات وصلت إلى أربعة ملايين سهم.

وجاء سهم «إعمار العقارية» في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً، مرتفعاً بنسبة 2.3% عند أربعة دراهم، وبتداولات جاوزت 19 مليون سهم.

«سوق أبوظبي»

من جهته، أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 1.07% عند مستوى 6218 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 955 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 35 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وظلت شركتان على ثبات.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.1% عند 14.7 درهماً، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.2% عند 4.75 دراهم، وبتداولات جاوزت 25 مليون سهم، في حين ارتفع سهم «أركان» بالنسبة القصوى عند 0.92 درهم، وبتداولات بلغت نحو 46 مليون سهم.

أداء إيجابي

إلى ذلك، قال الخبير في أسواق المال من شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية»، جمال عجاج، إن أداء الأسواق أمس جاء إيجابياً إلى حد كبير بشكل عام، إذ سجلت معظم الأسهم مساراً صاعداً، سواء في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع العقار في سوق دبي المالي استطاع أن يحقق نمواً جيداً بقيادة سهمي «إعمار» و«داماك» بجانب تحرك جيد في قطاع البنوك، خصوصاً سهم دبي الإسلامي.

تحركات جيدة

وأضاف عجاج أن أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهدت أيضاً تحركات جيدة على عدد من الأسهم، لاسيما سهم «أركان» لمواد البناء، بعد أن أعلنت الشركة عن تلقيها عرضاً لتوحيد أعمالها مع شركة «حديد الإمارات» التابعة لشركة القابضة العامة «صناعات»، لافتاً إلى أن السهم وصل إلى مستويات عليا، إضافة إلى أسهم مثل «أدنوك للتوزيع» وغيرها من الأسهم الصغيرة، ما أدى إلى تحريك السيولة وزيادة شهية الاستثمار.

• القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بلغت 1.293 تريليون درهم

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