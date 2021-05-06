بيع فيلا في نخلة الجميرا بـ 105 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت بروبرتي فايندر، عن عقد ست صفقات كبيرة في شهر أبريل، تجاوزت قيمة كل منها 50 مليون درهم، ومنها فيلا في منطقة النخلة حققت ثاني أكبر قيمة لصفقات الفلل خلال عام 2021 بقيمة 105 مليون درهم .

وأوضحت الشركة في تقرير حديث حول نتائج أداء سوق دبي العقارية خلال شهر أبريل 2021، أن شهر أبريل شهد تسجيل أعلى قيمة لصفقات البيع العقارية منذ مارس 2017، على أساس شهري وبقيمة تجاوزت 10.97 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر للصفقات العقارية شهريا في دبي منذ أربع سنوات.

وأشار التقرير انه جرى خلال أبريل 2021 إنجاز 4,382 صفقة عقارية بقيمة 10.97 مليار درهم، بزيادة بنسبة 4.2% في حجم الصفقات و0.6% في قيمة الصفقات مقارنة بشهر مارس 2021. وبهذا يصل إجمالي الصفقات العقارية المُنجزة منذ بداية العام إلى 16,577 صفقة بقيمة 36.12 مليار درهم.

وسجّلت الصفقات التي تصل قيمتها حتى 2 مليون درهم نسبة 70% من إجمالي الصفقات، مقابل 23% للصفقات التي تراوحت قيمتها من 2 حتى 5 مليون درهم، و4% للصفقات بين 5 و10 مليون درهم و3% للصفقات التي تجاوزت قيمتها 10 مليون درهم.

وشهدت مدينة محمد بن راشد واحداً من أعلى معدلات الإقبال في أبريل، وهو ما جعل منها المنطقة ذات عدد الصفقات الأكبر في دبي، تلتها منطقة قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.8% من إجمالي الصفقات، ومرسى دبي بنسبة 5.6%. ومن ناحية أخرى، وبعدما حلّت في المركزين الأولين لأكبر عدد من صفقات البيع الشهرية على مدار العام الماضي، شهدت منطقة الخليج التجاري انخفاضاً في إجمالي الصفقات الشهرية من 7.2% إلى 3.5%، ليتراجع ترتيبها من المركز الأول حتى العاشر.

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