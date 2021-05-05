إعمار: شراء العقارات عن طريق بطاقة فيزا أصبح متاحاً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت إعمار للتطوير اليوم عن شراكتها مع Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقميّة، في مسعى نحو تمكين العملاء المقيمين في دولة الإمارات من شراء العقارات ودفع أقساطها بكل سهولة باستخدام بطاقات Visa الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر.

وقال عضو مجلس إدارة إعمار للتطوير أحمد المطروشي: "نعمل على تسريع وتيرة سير أعمالنا من خلال تطوير استراتيجيتنا الأوسع والأشمل ومواصلة التجديد والابتكار وتقديم خدمة عملاء رائدة تضمن راحتهم من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع Visa. فمع النمو الرقمي السريع الذي نشهده في العالم من حولنا، نحن على ثقة أن عملائنا سيستمتعون بالمزايا الوفيرة التي ستجلبها إعمار بشراكتها مع شبكة Visa التجاريّة العالميّة."

ومن جانبه قال الرئيس الإقليمي لشركة Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أندرو توري،: "إن شراء منزل جديد تجربة شيّقة ورائعة على الدّوام، ونحن كشركاء، متحمّسون لجعلها تجربة أفضل وأسهل عبر شراكتنا المميّزة مع إعمار، والتي تهدف بدورها إلى ضمان قبول المدفوعات الرّقمية لشراء العقارات من شركة إعمار، وتمكين المقيمين في الدولة من إجراء معاملات وتحويلات نقديّة تتعلّق بممتلكاتهم العقارية باستخدام بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر من Visa. ومن خلال هذا المسعى، سيتمكّن حاملو البطاقات من الاستمتاع بطريقة مريحة وسلسة وآمنة عند دفع مبلغ حجز العقار، أو الدفعات الأولى، أو سداد أقساط منازلهم الجديدة، دون أي رسوم إضافية."

تقدّم هذه الشراكة للعملاء حلول سداد متعدّدة ستسهّل من عمليات شراء العقارات و سداد أقساطها بطريقة مريحة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

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