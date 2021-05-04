أرباح «رأس الخيمة العقارية» الربعية تقفز إلى 64.14 مليون درهم

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

قفزت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 433% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 64.14 مليون درهم مقارنةً بـ 12.04 مليون درهم في الربع الأول من العام 2020.

وفيما ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 2.9% لتصل إلى 5.97 مليارات درهم مقابل 5.8 مليارات درهم في الربع الأول من العام 2020، نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير مشروعات فندقية وسكنية؛ حققت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 244% لتصل إلى 124.3 مليون درهم مقارنةً بـ36.14 مليون درهم في الربع الأول من 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، إن النتائج القوية تعكس قدرة الشركة على تكييف عملها مع الأوضاع الراهنة، ومواصلة تطوير مشروعاتها السكنية والفندقية، لتلبية احتياجات السوق العقارية التي تملك فرص نمو كبيرة تحقق أفضل قيمة للمستثمرين والمساهمين.

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