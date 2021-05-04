دبي تستقبل 1.26 مليون سائح دولي في الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن الإمارة استقبلت 1.26 مليون سائح دولي خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية مارس 2021، إلى 127 ألفاً و244 غرفة فندقية ضمن 712 منشأة فندقية.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.1 ليالٍ فندقية، فيما وصل عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) إلى 7.19 ملايين ليلة.

إحصاءات السيّاح

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أن الإمارة استقبلت خلال الربع الأول من العام الجاري 1.26 مليون سائح دولي.

ووفقاً للبيانات، فقد جاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الربع الأول، مسجلة أكثر من 320 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 99 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من فرنسا نحو 46 ألف زائر، لتأتي بعدها مصر التي حلت في المركز الرابع بـ41 ألف زائر.

بدورها، سجلت المملكة المتحدة نحو 40 ألف زائر وحلت في المركز الخامس، تلتها باكستان في المركز السادس بنحو 40 ألف زائر أيضاً، ثم الولايات المتحدة التي سجلت 39 ألف زائر، مقابل نحو 34 ألفاً من أوكرانيا، و32 ألفاً و30 ألفاً من كازاخستان وألمانيا على التوالي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية مارس الماضي، نحو 127 ألفاً و244 غرفة فندقية، ضمن 712 منشأة فندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و11 غرفة فندقية ضمن 132 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 35 ألفاً و484 غرفة فندقية ضمن 163 منشأة.

حصص الفنادق

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 23 ألفاً و450 غرفة فندقية ضمن 231 منشأة فندقية. ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 186 منشأة تضم 24 ألفاً و299 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي. وسجل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 64%.

الليالي الفندقية

أظهرت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال الربع الأول إلى 5.1 ليالٍ فندقية مقابل 3.7 ليالٍ في الفترة ذاتها من العام 2020، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 7.19 ملايين ليلة مبيت، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 394 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 251 درهماً.

مصدر الزوار إلى دبي

حلت منطقة جنوب آسيا في المركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 31% من إجمالي عدد الزوار، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 20%، ثم أوروبا الغربية بنسبة 17%.

وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11% من إجمالي عدد الزوار، فيما سجلت إفريقيا 9%، وأميركا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ودول الخليج العربي 3%.

• معدل السعر اليومي للغرفة 394 درهماً والعائد 251 درهماً.

• 127.2 ألف غرفة فندقية في دبي حتى نهاية مارس الماضي.

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