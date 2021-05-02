بيع فيلا في نخلة الجميرا بـ 20 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استهلت التصرفات العقارية في دبي تداولات شهر مايو ببيع فيلا على نخلة الجميرا بقيمة 20 مليون درهم.

وتفصيلاً أظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك بدبي تنفيذ صفقة عقارية بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة الجميرا، وهي عبارة عن فيلا على مساحة 16 الف متر.

وكانت "الإمارات اليوم" قد نشر تقريراً مطولاً اليوم حول توجه الأثرياء إلى الشراء في دبي، حيث توقع خبراء زيادة أعداد الصفقات الكبيرة التي تتم من طرف هؤلاء في ظل أوضاع فيروس كورونا في العالم، واعتبار دبي ملاذ آمن من الناحية الاقتصادية والصحية.

وبين هؤلاء أن العديد من الأثرياء إلى دبي، هربا من التشدد في إجراءات الغلق لمواجهة كورونا في بلدانهم، مع نجاح سياسة الإمارات في تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات التطعيم لمستويات قياسية مقارنة بباقي دول العالم.

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن منطقة نخلة جميرا وبرج خليفة وحدائق الشيخ محمد بن راشد والخليج التجاري، (من المناطق الأعلى سعراً في دبي)، سجلت إجمالي مبيعات 10.8 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5.09 مليارات درهم سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة قفزة بنسبة 112%.

وفي السياق أشار تقرير لـ شركة"بروبرتي مونيتور" للاستشارات العقارية، أنه تم تداول 84 عقار كبيرا، الشهر الماضي، تبلغ قيمة كل منها 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

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