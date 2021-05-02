فنادق في دبي تعمل بطاقتها القصوى خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الإلكترونية، معدلات إشغال عالية ستسجلها المنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي خلال عطلة عيد الفطر، خصوصاً الشاطئية منها، مع نفاد نسبة كبيرة من الغرف المتاحة على مواقعها.

وكشف مسؤولون في القطاع الفندقي أن منشآت فندقية ستعمل بطاقتها القصوى، التي تصل إلى 80%، وفقاً للضوابط التي حددتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه فضلاً عن الطلب المرتفع من السياحة الداخلية، فقد تم تسجيل حجوزات متزايدة من أسواق عربية وأوروبية، مشيرين إلى أن الطلب المرتفع أسهم في رفع متوسط أسعار الغرف الفندقية، وتوقعوا أن تشهد السوق الفندقية في دبي نمواً متواصلاً خلال الفترة المقبلة، مع تخفيف قيود السفر بالنسبة لبعض الأسواق الإقليمية والأوروبية.

حجوزات مرتفعة

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لموقع «بوكينغ دوت كوم»، المتخصص في الحجوزات الفندقية، معدلات إشغال عالية للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي، خلال عطلة عيد الفطر المقبلة، مشيرة إلى نفاد نسبة تراوح بين 90 و95% من الغرف الفندقية المتاحة على موقعها في الفنادق الشاطئية والساحلية، إضافة إلى تلك الكائنة في مناطق جزيرة «نخلة جميرا»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«وسط مدينة دبي»، و«مرسى دبي».

وبحسب البيانات، فإن فترة المعدل المرتفع للحجوزات تبدأ بين 12 و15 مايو الجاري، مشيرة إلى معدلات إقبال مرتفعة على الحجوزات المتاحة للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم، تليها الفنادق المصنفة بين ثلاث وأربع نجوم.

ووفقاً للبيانات، فقد سجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً ملحوظاً خلال عطلة عيد الفطر، مقارنة بالأيام المعتادة، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.

عروض فندقية

وقال المدير العام لشركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إنه مع حلول شهر رمضان واقتراب عطلة عيد الفطر، بدأت عمليات البحث والحجوزات في الفنادق تزداد تدريجياً، إذ يسعى معظم المقيمين والمسافرين إلى الاستفادة من عطلاتهم مع العائلة في هذه الفترة.

وأضاف أن الفنادق تقدم عروضاً لعطلة العيد، فضلاً عن عروض قيمة مضافة للعائلات والأطفال والمجموعات، متوقعاً أن تسهم هذه العروض في تنشيط حركة السياحة وجذب المزيد من السياح.

وتابع: «من خلال موقعنا الإلكتروني، لاحظنا زيادة في نسبة عمليات البحث بنحو 500%، من مارس إلى أبريل، لفترة عيد الفطر المقبلة، مشيراً إلى أن معظم المسافرين يحجزون قبل أسبوع من موعد الإقامة خلال فترة (كورونا)، ولذلك نتوقع زيادة ملحوظة في عدد الحجوزات مع اقتراب العيد».

وأشار إلى أن الفنادق تصدّرت قائمة عمليات البحث بنسبة 82% من الإجمالي، تبعتها المنتجعات بنسبة 12%، ثم الشقق المفروشة بنسبة 4%، لافتاً إلى أن مدة الإقامة التي يبحث عنها المسافرون بلغت نحو أربعة أيام.

مؤشرات قوية

في السياق نفسه، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن فنادق المجموعة شهدت معدلات إقبال مرتفعة على الحجوزات التي تتزامن مع عطلة عيد الفطر، في منتصف مايو المقبل، مشيراً إلى أن هذا الطلب سيدعم الإشغال والعائدات الفندقية.

وأضاف: «المؤشرات قوية للغاية خلال الفترة الحالية، ونتوقع خلال الأيام المقبلة أن يصل الإشغال الفندقي إلى طاقته القصوى بنسبة 80%، وذلك وفقاً للضوابط التي حددتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة، في ما يخص نسب الإشغال المسموح بها في المنشآت الفندقية».

وأكد خوجلي أن الزوار الدوليين القادمين من الخارج يستحوذون حالياً على نسبة تصل إلى نحو 70% من إجمالي الحجوزات، التي تلقتها فنادق المجموعة وعددها 17 منشأة فندقية، مقابل نسبة 30% من السياحة الداخلية، معتبراً ذلك مؤشراً قوياً إلى مواصلة دبي استقطاب السياحة الدولية ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي حددتها، منذ وصول الزائر إلى المطار وحتى وقت المغادرة.

وتابع خوجلي: «في ظل الطلب المرتفع على القطاع الفندقي، فقد لجأنا إلى رفع متوسط الأسعار، وهي أعلى من المستويات المعتادة خلال الأيام العادية»، لافتاً إلى أن تحسن الأسعار يدعم العائدات الفندقية.

تحسن الأسعار

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن المؤشرات الخاصة بالحجوزات المؤكدة، خلال عطلة عيد الفطر، تدل على معدلات إشغال مرتفعة للمنشآت الفندقية، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الحالية، فإن نسبة كبيرة من المتعاملين يلجأون إلى الحجز قبل موعد الإقامة بفترة قصيرة، وبالتالي فإننا نتوقع تلقي المزيد من الحجوزات خلال الأيام المقبلة.

وأكد عوض الله تسجيل بعض الحجوزات من أسواق خارجية، بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي، متوقعاً أن يسهم ذلك في استمرارية تسجيل معدلات إشغال قوية، بما يتماشى مع النسب التي حددتها دائرة السياحة والتسويق التجاري.

وأوضح أن أسعار الغرف الفندقية بدورها شهدت تحسناً ملحوظاً بالنسبة للحجوزات، التي تتزامن مع عطلة عيد الفطر، لافتاً إلى أن النزلاء من السوق الداخلية يستحوذون على الجزء الأكبر من الحجوزات الفندقية للفترة المقبلة.

العوا: حجوزات قوية من بعض أسواق الخليج العربي

قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «شهدنا خلال الأيام الأخيرة طلباً عالياً على الحجوزات الفندقية، من السوقين الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى تلقي حجوزات قوية من بعض أسواق دول الخليج العربي، فضلاً عن أوروبا الشرقية. وأضاف: «في ظل مؤشرات الحجوزات المؤكدة، فإن معدلات الإشغال ستصل إلى طاقتها القصوى بنسبة 80%، ومعدلات أكبر للشقق الفندقية»، مؤكداً أن دبي وجهة سياحية بارزة عالمياً، وتتصدّر اهتمامات نسبة كبيرة من الراغبين في قضاء عطلات في ظل الظروف الحالية.

درويش: توقعات بنمو متواصل للسوق الفندقية

قال المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلاتزو للضيافة»، منذر درويش، إن الفندق سيعمل بطاقته القصوى خلال إجازة عيد الفطر، بنسبة إشغال تصل إلى 80%، لافتاً إلى تلقي حجوزات قوية لعطلة عيد الفطر من السوق الداخلية، فضلاً عن أسواق خارجية، في مقدمتها مصر ودول أوروبية.

وذكر أن نحو 27% من إجمالي الحجوزات المسجلة لعطلة عيد الفطر، من أسواق خارجية.

وتوقع أن تشهد السوق الفندقية نمواً متواصلاً خلال الفترة المقبلة، مع تخفيف قيود السفر بالنسبة لبعض الأسواق.

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