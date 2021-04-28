فلاي دبي تطلق باقات عطلات للعيد تبدا من 1299 درهما

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



اطلقت فلاي دبي، باقات العطلات للاحتفال بالعيد الى وجهاتها الشعبية مثل اسطنبول وجزر المالديف وتبليسي وطرابزون ويريفان.

تبدا الاسعار من 1299 درهما للشخص شاملة الرحلات والاقامة في الفنادق والافطار. وتتوفر هذه الباقات للحجز اعتبارا من 10 مايو 2021 للسفر خلال الفترة من 11 الى 16 مايو 2021.

يريفان ابتداءً من 1299 درهما للشخص

يريفان هي عاصمة أرمينيا و هي وجهة رائعة للاستكشاف. تمتلئ المدينة الخلابة بالتاريخ والثقافة ، إلى جانب تنوع الطعام الرائع وفرصة استكشاف ريفها الجميل.

تشمل الباقات إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ثلاث نجوم ، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية وتكون الاسعار على اساس غرفة مشتركة لشخصين .

اسطنبول من 1699 درهما للشخص

عند تقاطع أوروبا وآسيا ، تنبض إسطنبول بسحر قارتين وهي مكان يلتقي فيه الشرق بالغرب حقًا. تمتزج الأسواق الصاخبة والمطاعم ذات المستوى العالمي والأفق المذهل مع الآثار المدهشة للعصور الماضية على شواطئ مضيق البوسفور.

وتشمل الباقات إقامة لمدة أربع ليالٍ في فندق ثلاث نجوم ، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية. وتكون الاسعار على اساس غرفة مشتركة لشخصين

تبليسي ابتداءً من 1899 درهما للشخص

تجذب العاصمة الجورجية، تبليسي، الزوار منذ قرون. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة والمليئة بالألوان في واد بين سلاسل جبال شمال وجنوب القوقاز، وتضم المدينة القديمة فيها رائعة الشوارع الضيقة ومنازل الحمامات الكبريتية والمباني ذات الشرفات الخشبية المنحوتة المميزة. كما أن جزءًا كبيرًا من تجربة الثقافة الجورجية يكمن في تذوق طعامها الرائع.

تشمل الباقات إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ثلاث نجوم على اساس غرفة مشتركة لشخصين، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية. وتكون الاسعار على اساس غرفة مشتركة لشخصين .

طرابزون ابتداءً من 2249 درهما للشخص

تشتهر هذه المدينة المذهلة بمساحاتها الخضراء المورقة ومناظرها الجميلة. بفضل ثرواتها الثقافية والطبيعية ، تجذب طرابزون الزوار على مدار السنة سواء للباحثين عن الاسترخاء أو الراغبين في استكشاف تاريخ المدينة الغني.

تشمل الباقة اقامة لمدة ست ليال في فندق ثلاث نجوم شاملة الافطار والمبيت وتذاكر على الدرجة السياحية وتكون الاسعار على اساس غرفة مشتركة لشخصين.



جزر المالديف من 4049 درهما للشخص

لقضاء عطلة شاطئية مثالية، لا تنظر إلى أبعد من جزر المالديف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية. يمكنك الاسترخاء على الشاطئ أو الاستمتاع بالغطس بين الشعاب المرجانية أثناء الاستمتاع بالضيافة الدافئة الموجودة عبر الجزر.

تشمل الباقات الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق خمس نجوم ، شاملة المبيت والإفطار وتذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية ، بالإضافة إلى التنقلات. وتكون الاسعار على اساس غرفة مشتركة لشخصين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news