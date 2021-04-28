619 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل في الإجمال أكثر من 619.8 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 26 أبريل الجاري، مقابل نحو 172.7 ألف مقعد في الأسبوع السابق ذاته من عام 2020، بنسبة نمو بلغت نحو 259%.

وتعود الزيادة الكبيرة في نسب النمو إلى تزامن تلك الفترة من العام الماضي مع التعليق المؤقت لرحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد-19»، إذ سجلت السعة المقعدية في ذلك الوقت مستويات متدنية، تركزت في معظمها على رحلات الإجلاء.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في مطارات الدولة شغلت أكثر من 2.65 مليون مقعد خلال مارس 2021، مقارنة بنحو 2.72 مليون مقعد مجدول في أبريل الجاري. وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل أكثر من 2.3 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 100%، مقارنة بالأسبوع ذاته من العام الماضي، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 27% من إجمالي حجم السعة المقعدية الذي تشغله شركات الطيران في المنطقة ككل.

وبيّنت أن الأرقام الرئيسة أشارت إلى أن قدرة الخطوط الجوية العالمية شهدت انتعاشاً طفيفاً إلى 61.9 مليون مقعد الأسبوع الجاري، بزيادة قدرها 1.2%، لافتة إلى أن الخطوط الجوية ألغت مليون مقعد آخر للفترة المتبقية من أبريل خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يثير القلق تجاه إلغاء نحو 13.3 مليون مقعد إضافي لشهر مايو، و12.5 مليوناً لشهر يونيو 2021، أي ما يقرب من نحو 26 مليون مقعد في الشهرين المقبلين.

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