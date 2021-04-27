581 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم أكثر من 581 مليون درهم. وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 192 مبايعة بقيمة 382.88 مليون درهم، منها 17 مبايعة لأراض بقيمة 89.34 مليون درهم و175 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 293.54 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 178.68، منها ثماني رهونات أراض بقيمة 87.09 مليون درهم و55 رهونات فلل وشقق بقيمة 91.59 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل تسع هبات بقيمة 20.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتين في منطقة «سيح شعيب 4»، قيمة كل منهما 19 مليون درهم، كما تمي تسجيل مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وقد تصدرت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها ثلاث مبايعات أيضا بقيمة ثمانية ملايين درهم وثالثة في منطقة «معيصم الأول» بتسجيلها مبايعتين بستة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة نخلة جميرا، بتسجيلها ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 25 مليون درهم، والثانية بقيمة 22 مليون، والثالثة بقيمة 15 مليون درهم. وتصدرت «الجداف» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.



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