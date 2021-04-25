أراضي دبي: 4,643 مبايعة عقارية بقيمة 10.93 مليار درهم مارس الماضي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حقق شهر مارس الماضي رقما قياسيا في عدد الصفقات العقارية منذ 16 شهرا إذ وصل عددها إلى 4,643 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 10.93 مليار درهم محققة بذلك نموا وصل إلى 23 بالمائة من حيث عدد الصفقات و47 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بشهر فبراير الماضي.

جاء ذلك في النسخة الثالثة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته "أراضي دبي" بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" حيث أشارت بيانات المؤشر - الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس- إلى أن إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال الربع الأول 2021 وصل إلى 11,753 مبايعة عقارية بقيمة بلغت 25.15 مليار درهم.

ووفقا لبيانات المؤشر شهد الربع الأول 2021 زيادة في معاملات مبيعات العقارات بشكل عام بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 بعدما سجلت مبيعات السوق الثانوي نموا بنسبة 16بالمائة.. في حين سجلت المبيعات على الخارطة تراجعا بنسبة 7 بالمائة.

وعند المقارنة مع الربع الأول من عام 2020 تبين أن الربع الأول 2021 حقق نموا بنسبة وصلت إلى 15 بالمائة بعد تسجيل زيادة بنسبة 70 بالمائة لعقارات السوق الثانوي وتراجعا بنسبة 29 بالمائة للمبيعات على الخريطة.

واستحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 63 بالمائة من إجمالي المبايعات خلال مارس 2021 والتي تعتبر الأعلى عددا لهذا النوع من العقارات في شهر واحد منذ يونيو 2015... فيما شكلت المبايعات على الخريطة ما نسبته 37 بالمائة ومبيعات الشقق 71 بالمائة ومبيعات الفلل / تاون هاوس 29 بالمائة.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبايعات على الخريطة مع 1,713 عقارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.91 مليار درهم ..بينما تم تداول 2,930 عقارا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 8.02 مليار درهم حيث يتضح عند مقارنة هذه النتائج مع فبراير الفائت أن المبيعات على الخارطة ارتفعت بنسبة 37 بالمائة ومبيعات السوق الثانوي ارتفعت بنسبة 16 بالمائة.

وبالنسبة لشهر مارس الماضي كان العامل المثير للاهتمام هو أن متوسط ​​قيمة المعاملات للعقارات على الخريطة ارتفع على أساس شهري بنسبة 24.6بالمائة ..فيما ارتفعت العقارات في السوق الثانوي بنسبة 21.5 بالمائة..كما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات على الخريطة عند المقارنة بين مارس 2021 وفبراير 2021 بنسبة 70 بالمائة والقيمة الإجمالية للعقارات في السوق الثانوي بنسبة 41 بالمائة.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" استحوذت مدينة محمد بن راشد على 11.5 بالمائة من إجمالي مبيعات الفلل / تاون هاوس خلال مارس الماضي تليها منطقة تلال الغاف بنسبة 10.1 بالمائة ثم "دبي هيلز استيت" بنسبة 9.9 بالمائة تليها ند الشبا بنسبة 8.2 بالمائة ثم "روكان" بنسبة 5.8 بالمائة.

وفيما يتعلق بالشقق فقد استحوذت منطقة الخليج التجاري على نسبة 10.7 بالمائة من إجمالي المبيعات تليها مرسى دبي بنسبة 9.3 بالمائة ثم قرية جميرا الدائرية بنسبة 8 بالمائة ثم أبراج بحيرات جميرا بنسبة 7.6 بالمائة ونخلة جميرا بنسبة 7.2 بالمائة.

وتركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في مارس 2021 في مناطق "دبي هيلز استيت" والمرابع العربية ونخلة جميرا ومدينة محمد بن راشد و"داماك هيلز" ..في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة في مناطق مرسى دبي و"داون تاون دبي" ونخلة جميرا والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية.

وسجل المؤشر الشهري العام في مارس الماضي 1.085 بسعر قدره 1,016,541 درهم ..في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.129 نقطة بسعر 944,982 درهم و0.982 نقطة للمؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس بسعر 1,745,336 درهم.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2021 سجل المؤشر العام 1.095 نقطة بسعر 1009901 درهم وسجل المؤشر الربعي للشقق 1.133 بسعر 945,081 درهم ..بينما سجل المؤشر الربعي للفلل / تاون هاوس 0.922 نقطة بسعر 1,789,909 دراهم.

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