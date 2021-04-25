قصة برج.. «أبر كرست».. برج سكني من 44 طابقاً و446 شقة فندقية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«أبر كرست» أو كما كان يُعرف سابقاً بـ«سايد تراس»، هو برج سكني شاهق الارتفاع يقع في منطقة «داون تاون دبي»، يتكون من 44 طابقاً، ويوفر شققاً فندقية متنوّعة ومتعدّدة الغرف.

تتميز الشقق بمساحات واسعة وتصاميم عصرية، فضلاً عن نمط حياة مريح وفخم. تم تطوير البرج من قبل شركة «داماك العقارية»، فيما تشرف على إدارته حالياً شركة «داماك ميزون للفنادق والمنتجعات».

يضم البرج نادياً للياقة البدنية، وبركة سباحة حديثة، وصالة وغرف ساونا وبخار، فضلاً عن خدمات الاستقبال وصف السيارات والصيانة. يضم البرج ما مجموعة 446 شقة فندقية تتألف من وحدات استوديو، وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وصالة. تراوح إيجارات الـ«استوديو» بين 48 و60 ألف درهم سنوياً، فيما تراوح إيجارات الشقق من غرفة وصالة بين 65 و100 ألف درهم سنوياً، المكونة من غرفتين وصالة بين 85 و110 آلاف درهم سنوياً، فيما تراوح إيجارات شقة من ثلاث غرف وصالة بين 105 و120 ألف درهم سنوياً.

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