قصــــة برج.. «البرج الفضي».. 31 طابقاً بمساحات تجارية وملعب غولف مصغر

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مبنى «البرج الفضي» في منطقة الخليج التجاري، ويوفر مكاتب للتأجير والبيع.

يتميز البرج بإطلالة على الخور، ويتألف من 31 طابقاً من المساحات التجارية، إضافة إلى مرافق ترفيهية متنوّعة، كما يتوافر للموظفين والعاملين في البرج مجموعة مرافق تتيح تحقيق توازن مثالي بين العمل والحياة، إذ يضم نادياً صحياً، يشتمل على ملعب غولف مصغر، وأجهزة للمشي. وتم تخصيص ستة طوابق مواقف لسيارات سكان البرج، وستة مصاعد عالية السرعة تضمن سهولة الحركة للموظفين والزوار. تغطي المحال التجارية المجهزة بالكامل مساحة تقارب 1685 قدماً مربعة، بإيجار سنوي يبلغ 500 ألف درهم سنوياً، أما المحال التجارية ذات التشطيبات الأساسية، فتبلغ مساحتها 1537 قدم مربعة، بإيجار سنوي يبلغ 107 آلاف درهم تقريباً في السنة. كما تبدأ القيمة التأجيرية لأسعار المكاتب المجهزة بالكامل من 60 ألف درهم وتصل إلى 80 ألف درهم. ويراوح سعر شراء مكاتب مجهزة بالكامل بين 466 ألفاً و1.2 مليون درهم، فيما تتفاوت كلفة شراء مكتب بتشطيبات أساسية بين 430 ألفاً و7.8 ملايين درهم، تبعاً للمساحة.

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