مطاعم فندقية تطرح عروضاً سعرية على وجبتَي الإفطار والسحور

المصدر: أزاد عيشو - دبي

طرحت فنادق ومطاعم تتبع المنشآت الفندقية مجموعة من العروض الخاصة بشهر رمضان على وجبتَي الإفطار والسحور تراوح بين 70 و280 درهماً للفرد الواحد، مع خصومات محددة للمجموعات والعائلات، فضلاً عن صغار السن، فيما تتيح العروض الحصول على إقامة مجانية في الفنادق وتذاكر للدخول إلى مراكز ترفيهية.

وقال مديرو ومسؤولو فنادق إن الطلب على المطاعم الفندقية يشهد إقبالاً متزايداً خلال شهر رمضان، في ظل تباين الأسعار، مقارنة بمستويات العام الماضي، لافتين إلى أن العروض أسهمت في تشجيع الطلب في السوق المحلية، وتوليد المزيد من العائدات للقطاع الفندقي.

عروض سعرية

وتفصيلاً، طرحت فنادق ومطاعم تتبع المنشآت الفندقية مجموعة من العروض الخاصة بشهر رمضان على وجبتَي الإفطار والسحور تراوح بين 70 و280 درهماً للفرد الواحد، شاملة المشروبات الغازية والعصائر الرمضانية والقهوة والشاي، وتشمل العروض خصومات تصل إلى 50% للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً، ووجبات مجانية للأطفال دون سن السادسة.

وتضمنت بعض العروض، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، أسعاراً ترويجية للعائلات أو المجموعات المكونة من أكثر من فرد، وأبرزت بعض الفنادق ضمن هذه العروض التدابير الاحترازية التي تتخذها، في إطار ضمان سلامة المتعاملين، واتباع البروتوكولات الصحية، في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة «كوفيد-19».

زيادة الإقبال

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لمجموعة «فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «فنادق المجموعة طرحت عروضاً خاصة على أسعار وجبتَي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان»، لافتاً إلى ارتفاع معدلات الإقبال على المطاعم الفندقية.

وبيّن أنه تم طرح بعض العروض التي تم تصميمها خصيصاً في ظل ظروف الجائحة، وتتمثل في تقديم وجبات السحور داخل سيارات المتعاملين، بحيث يمكنهم تناول الطعام داخل مركباتهم أمام شاشات عملاقة لمشاهدة البرامج الترفيهية، مشيراً إلى أن الأسعار في مستويات العام الماضي.

ارتفاع الطلب

من جهته، قال المدير العام لفندق «كابيتول دبي»، مدحت برسوم، إن «الفندق طرح عروضاً سعرية خلال العام الجاري على وجبتَي الإفطار والسحور تبدأ من 90 درهماً، مع إتاحة تسهيلات سعرية للعائلات وصغار السن»، لافتاً إلى أن مستويات الإقبال جيدة.

وأضاف أنه «في ظل ارتفاع الطلب على وجبتَي الإفطار والسحور خلال العام الجاري، فإن مستويات الأسعار أعلى بنسبة تصل إلى نحو 25%، مقارنة برمضان العام الماضي».

وذكر برسوم أن «فنادق لجأت إلى طرح عروض للإقامة الفندقية شاملة وجبتَي الإفطار والسحور»، لافتاً إلى أن الإشغال الفندقي وصل إلى نحو 70%.

باقات

بدوره، قال المدير العام لفندق «غراند إكسيلسيور»، وائل الباهي، إن «أسعار العروض التي طرحتها فنادق دبي بشكل عام تراوح بين 80 و160 درهماً لوجبات الإفطار، فضلاً عن باقات مخصصة للمجموعات أكثر من فرد واحد»، مشيراً إلى أن مستويات الطلب خلال العام الجاري أفضل، مقارنة بالعام السابق، فيما شهد متوسط الأسعار استقراراً نسبياً مع سعي المنشآت الفندقية إلى تشجيع الطلب.

إقامة فندقية

في السياق ذاته، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «العروض تتباين من فندق إلى آخر وتستهدف تشجيع الطلب، وهناك عروض تشمل الإقامة الفندقية إلى جانب وجبتَي الإفطار والسحور ضمن باقات شاملة».

وأكد أن الطلب على المطاعم الفندقية يشهد إقبالاً متزايداً، الأمر الذي يزيد من حجم العائدات خلال رمضان.

عطل خاصة

من جانبها، قالت نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لمجموعة «فنادق بارسيلو» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، راشيل لوبيز: «صممنا عروض الإقامة الطويلة وعروض العطل الخاصة بالعائلات لتلبّي احتياجات كل ضيف، وهي تشمل رصيداً لتناول الطعام داخل الفندق يمكن الحصول عليه في مختلف فنادق بارسيلو، الذي يتضمن الإفطار الرمضاني».

وأضافت: «يستقبل فندق (ديوكس النخلة رويال هايدواي) الضيوف وفقاً لباقة الإقامة الرمضانية، التي تشمل السحور ووجبة الإفطار لشخصين، فيما يحظى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سبعة و12 عاماً بخصم 50%، فيما تكون الخدمات مجانية للأطفال البالغين من العمر ست سنوات وما دون».

وبينت لوبيز أن «العروض تتيح رصيداً بقيمة 100 درهم ينفق على المأكولات والمشروبات خلال فترة الإقامة في الفنادق».

أسعار خاصة

وقال المدير العام الإقليمي لفنادق «كراون بلازا دبي»، خالد زكي، إن «أسعار وجبات الإفطار البوفيه في الفنادق أقل من مستويات العام الماضي، وتبدأ من 169 درهماً للشخص مقابل 199 درهماً في العام السابق»، مشيراً إلى أسعار خاصة للمجموعات تصل إلى 130 درهماً.

وأوضح أن «هناك عرضاً يتيح الحصول على إقامة مجانية لشخصين».

حجز مسبق

قال المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة «ستاي ويل للضيافة»، كولين بيكر، إن «بوفيه» الإفطار لغاية الساعة 10 مساءً، ويتضمن حسماً بنسبة 25% للمجموعات المؤلفة من أربعة أشخاص عند الحجز المسبق، أما وجبة سحور للنزلاء في الغرف بين الساعة 10 مساءً والساعة الثالثة صباحاً طوال أيام رمضان.

ولفت إلى أنه يتم تقديم تذاكر مخفضة للاستمتاع بقضاء وقت من الترفيه في «دبي باركس آند ريزورتس».

العروض أسهمت في تشجيع الطلب وزيادة العائدات للقطاع الفندقي.

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