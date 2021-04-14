2.6 مليون مقعد على الرحلات الجوية في الإمارات خلال مارس

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت في الإجمال نحو 2.66 مليون مقعد على الرحلات الجوية خلال مارس الماضي، مقابل 2.35 مليون في فبراير السابق، بزيادة قدرها نحو 300 ألف مقعد وبنسبة نمو بلغت نحو 13%.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل في الإجمال أكثر من 639 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 12 أبريل الجاري، مقابل نحو 645 ألفاً في الأسبوع السابق عليه، بنسبة تراجع طفيفة بلغت نحو 0.1%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل نحو 2.3 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وعالمياً، أوضحت البيانات أن السعة المقعدية على الرحلات نحو 62.3 مليون مقعد للأسبوع الجاري، مقابل 63.2 مليوناً في الأسبوع الماضي، وبنسبة تراجع بلغت نحو 1.4%، ويعد ذلك بعد سلسلة مكاسب على مدار ثمانية أسابيع من النمو المتواصل، فيما لاتزال السعة العالمية عند أقل من 41% قبل مستويات الجائحة.

وبينت أن أوروبا الغربية تصدرت الأسواق من حيث نسب التراجع مع انخفاض بنسبة 6.4% في السعة على أساس أسبوعي، في حين أن شرق إفريقيا هي أسرع الأسواق الإقليمية نمواً في العالم لهذا الأسبوع بنسبة نمو تصل إلى 4.2%.

ومن بين أكبر 20 سوقاً دولية، تعد تايلاند الأسرع نمواً هذا الأسبوع مع إضافة 38 ألف مقعد إضافي في ظل خطط لإعادة فتح الأبواب أمام حركة السياحة مع حملات التطعيم على المستوى المحلي.

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